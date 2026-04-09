گزارش اتحادیه جهانی از قهرمانی کشتی فرنگی/ایران؛ قدرت کشتی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا همچون دوره گذشته عنوان قهرمانی تیمی را کسب کرد.

شاگردان رنگرز با وجود اتفاقاتی که در کشور پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و امریکایی به خاک ایران رقم خورد، توانستند پس از یک وقفه تعطیلی دوباره تمرینات را از سر بگیرند و با حضور در قهرمانی آسیا بر بام قاره کهن بایستند. شاگردان رنگرز در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب ۲ طلا، ۵ نقره و سه برنز شدند.

اتحادیه جهانی کشتی درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوشت: با وجود کسب ۲ مدال طلا از ۷ وزن فینال، ایران برای اولین بار از سال ۱۹۸۳ با کسب مدال در همه اوزان به مقام قهرمانی تیمی دست یافت. این قدرت کشتی دنیا با ۱۹۵ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و قرقیزستان میزبان را که چهار قهرمان و ۱۵۳ امتیاز کسب کرده بود، پشت سر گذاشت. ازبکستان با ۲ مدال طلا و ۱۳۶ امتیاز سوم شد.

همچنین محمد هادی ساروی در گفتگو با اتحادیه جهانی کشتی گفت: «من توانستم مسابقه را با مدال طلا به پایان برسانم. بعد از مسابقات جهانی، مدتی را برای ریکاوری اختصاص دادم تا بدنم به فرم ایده‌آل برگردد. مربیان تصمیم گرفتند مرا به مسابقات قهرمانی آسیا بفرستند. من با آمادگی نسبی به این مسابقه رسیدم اما خوشبختانه توانستم بهترین نتیجه را کسب کنم و مدال طلا را به دست بیاورم.»

ساروی که در فهرست افتخاراتش ۴ مدال جهانی نیز وجود دارد، توانست چهارمین طلای آسیا را هم کسب کند.این قهرمان جهان و آسیا خاطرنشان کرد: «فینال از مسابقات قبلی سخت‌تر بود، چون قبل از رسیدن به فینال از ناحیه زانو آسیب دیده بودم که کمی اذیتم می‌کرد و باعث می‌شد نتوانم تمریناتم را به درستی ادامه دهم یا با آمادگی کامل به مسابقه بیایم. به همین دلیل کمی مضطرب بودم.»