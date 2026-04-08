به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نشست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو طرف ضمن تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های میان‌بخشی، به بررسی موضوعات و محورهای مشترک پرداختند.

در این دیدار، مسائل دوجانبه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌های حمل ونقل و دیگر موضوعات وزارتخانه تأکید شد.

دو طرف در این نشست، علاوه بر طرح موضوعات مرتبط با همکاری‌های مشترک، بر اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان بخش حمل‌ونقل و بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کردند.

در این دیدار، بر اهمیت برگزاری نشست‌های حضوری میان مسئولان دو وزارتخانه برای پیگیری منظم موضوعات مشترک و تصمیم‌گیری درباره راهکارهای اجرایی اشاره شد.

بنابر این گزارش دو وزیر دولت چهاردهم در پایان این نشست بر تداوم رایزنی‌ها و جلسات مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیگیری موضوعات دوجانبه و ارتقای سطح همکاری‌ها تأکید کردند.