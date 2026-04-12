وزیران نفت و راه و شهرسازی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد در دیدار با فرزانه صادق مالواجرد، ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای تعاملات بین‌بخشی، بر اهمیت هماهنگی بیشتر میان بخش نفت و حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های ملی تأکید کردند.

وزیران نفت و راه و شهرسازی همچنین بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در راستای تسهیل اجرای طرح‌های زیرساختی، بهبود فرآیندهای اجرایی و افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌های مشترک میان دو وزارتخانه در سطوح کارشناسی و مدیریتی تأکید شد.