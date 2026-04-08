۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

انویه: ارتحال رهبر انقلاب، فقدانی بزرگ برای همه آزادی‌ خواهان جهان است

ارومیه- نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتحال رهبر انقلاب، فقدانی بزرگ نه‌ تنها برای جهان اسلام بلکه برای همه آزادی‌خواهان جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر،شارلی انویه تکیه عصر چهارشنبه در مراسم چهلمین روز ارتحال رهبر انقلاب، اظهار کرد: ارتحال رهبر انقلاب، فقدانی بزرگ نه‌ تنها برای جهان اسلام بلکه برای همه آزادی‌ خواهان جهان است و این موضوع، مسئولیت نخبگان، اندیشمندان و مسئولان را در ادامه مسیر هدایت، استقلال و پیشرفت کشور دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: در مقطع کنونی که جمهوری اسلامی ایران با فشارها و تهدیدات نظام سلطه جهانی مواجه است، حفظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، یک ضرورت انکارناپذیر برای عبور از چالش‌ها و تقویت اقتدار ملی است.

نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با نگاهی الهیاتی و بین‌ادیانی تصریح کرد: بهره‌گیری ابزاری از مفاهیم دینی برای توجیه خشونت، جنگ و افراط‌گرایی که امروز در غرب رایج شده است، انحرافی آشکار از آموزه‌های اصیل ادیان الهی است؛ چراکه در تمامی ادیان از جمله اسلام و مسیحیت، کرامت انسان، حرمت جان بشری و صیانت از حقوق انسان‌ها از اصول بنیادین به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه تلاش برای مشروعیت ‌بخشی به خشونت، به‌ویژه علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان، نشانه فاصله گرفتن از معیارهای اخلاقی و دینی است و لازم است اندیشمندان و رهبران دینی با هوشیاری در برابر چنین انحرافاتی ایستادگی کنند.

انویه تکیه همچنین با اشاره بر رسالت مشترک ادیان الهی در ترویج صلح و عدالت گفت: پیام اصلی ادیان، دعوت به همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام متقابل، تقویت ارزش‌های انسانی و دفاع از مظلومان است و نباید اجازه داد مفاهیم مقدس، دستاویزی برای توجیه تجاوز، افراط‌گرایی و خشونت قرار گیرد.

وی با اشاره بر نقش گفت‌وگوی بین‌ادیانی در کاهش تنش‌ها و تقویت همبستگی اجتماعی، خواستار گسترش تعامل میان پیروان ادیان مختلف شد و افزود: وحدت و همدلی میان ادیان الهی می‌تواند زمینه‌ساز صلح پایدار و مقابله با جریان‌های افراطی در جهان امروز باشد.

