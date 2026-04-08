انویه: ارتحال رهبر انقلاب، فقدانی بزرگ برای همه آزادی‌ خواهان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر،شارلی انویه تکیه عصر چهارشنبه در مراسم چهلمین روز ارتحال رهبر انقلاب، اظهار کرد: ارتحال رهبر انقلاب، فقدانی بزرگ نه تنها برای جهان اسلام بلکه برای همه آزادی خواهان جهان است و این موضوع، مسئولیت نخبگان، اندیشمندان و مسئولان را در ادامه مسیر هدایت، استقلال و پیشرفت کشور دوچندان میکند.
وی با اشاره به شرایط حساس منطقهای و بینالمللی افزود: در مقطع کنونی که جمهوری اسلامی ایران با فشارها و تهدیدات نظام سلطه جهانی مواجه است، حفظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، یک ضرورت انکارناپذیر برای عبور از چالشها و تقویت اقتدار ملی است.
نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با نگاهی الهیاتی و بینادیانی تصریح کرد: بهرهگیری ابزاری از مفاهیم دینی برای توجیه خشونت، جنگ و افراطگرایی که امروز در غرب رایج شده است، انحرافی آشکار از آموزههای اصیل ادیان الهی است؛ چراکه در تمامی ادیان از جمله اسلام و مسیحیت، کرامت انسان، حرمت جان بشری و صیانت از حقوق انسانها از اصول بنیادین به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تلاش برای مشروعیت بخشی به خشونت، بهویژه علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان، نشانه فاصله گرفتن از معیارهای اخلاقی و دینی است و لازم است اندیشمندان و رهبران دینی با هوشیاری در برابر چنین انحرافاتی ایستادگی کنند.
انویه تکیه همچنین با اشاره بر رسالت مشترک ادیان الهی در ترویج صلح و عدالت گفت: پیام اصلی ادیان، دعوت به همزیستی مسالمتآمیز، احترام متقابل، تقویت ارزشهای انسانی و دفاع از مظلومان است و نباید اجازه داد مفاهیم مقدس، دستاویزی برای توجیه تجاوز، افراطگرایی و خشونت قرار گیرد.
وی با اشاره بر نقش گفتوگوی بینادیانی در کاهش تنشها و تقویت همبستگی اجتماعی، خواستار گسترش تعامل میان پیروان ادیان مختلف شد و افزود: وحدت و همدلی میان ادیان الهی میتواند زمینهساز صلح پایدار و مقابله با جریانهای افراطی در جهان امروز باشد.
