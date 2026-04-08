به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محمد عبادی‌زاده، عصر چهارشنبه در آیین چهلم رهبر شهید انقلاب و شهدای مدرسه میناب که در شهرستان بشاگرد برگزار شد، با تجلیل از حضور پرشور مردم ولایی این خطه اظهار کرد: مردم بشاگرد را با عشق به اهل بیت(ع)، امام راحل و رهبر شهید می‌شناسیم؛ مردمی که از آغاز انقلاب تا امروز در همه صحنه‌ها پشت سر ولایت بوده‌اند.

وی با اشاره به سفارش مؤکد امام خمینی(ره) به آیندگان تصریح کرد: امام راحل فرمودند اگر می‌خواهید به این مملکت آسیبی نرسد، پشت سر ولایت فقیه باشید. این سخن، خط اصلی ملت ایران شد. امروز می‌بینید حتی کسانی که ظاهر حزب‌اللهی هم نداشتند، با اشک و گریه عشق خود را به امام شهید تقدیم می‌کردند.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه در طول تاریخ از زمان پیامبر(ص) تاکنون، رهبرانی با این میزان عشق به مردم سراغ نداریم، افزود: شهید مطهری درباره امام راحل سه جمله فرمودند: «آمنه به ربه، آمنه به هدفه، آمنه به قومه». امام به مردم خود ایمان داشت؛ همان ایمانی که در جریان کودتای نوژه فرمودند «با مردم خودم سخن بگویم، نگران کودتا نباشید».

آیت‌الله عبادی‌زاده تأکید کرد: عشقی که امروز از مردم به رهبر شهید می‌بینید، تأثیر متقابل امام و امت است. رهبر معظم انقلاب نیز در اولین بیانیه پس از شهادت، بیش از ۲۰ بار کلمه «مردم»، «ملت» و «امت» را به کار بردند که نشان‌دهنده اعتماد و رابطه عاشقانه دوسویه است.

وی خاطرنشان کرد: همین رابطه عمیق، انقلاب را بیش از ۴۷ سال صیانت کرده و امروز دشمنان اسلام و قرآن را به دریوزگی و ذلت انداخته است. شما مردم در مدرسه میناب عالی‌ترین جلوه‌های ایثار و مقاومت را نشان دادید و عاشقانه‌ترین پیوند امت با امام را به جهانیان اثبات کردید.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در پایان با تحسین حماسه‌آفرینی ملت ایران گفت: آفرین بر این همت و عظمت؛ آیندگان درباره شما خواهند نوشت. این حماسه‌های چهل‌روزه به اربعین شما منجر می‌شود و به فضل الهی ادامه خواهد یافت. امروز نتیجه مقاومت و بصیرت خود را می‌بینید که دشمن به ذلت افتاده است.