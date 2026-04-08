آیین اربعین شهادت قائد امت در حرم بانوی کرامت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت وچهلم شهادت امام امت و شهدای جنگ رمضان، همزمان با شب نوزدهم فروردینماه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشاء، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با حضور گسترده زائران، مجاوران و اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی برگزار شد.
این مراسم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برپا شد و با حضور شماری از مراجع عظام تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای مجلس خبرگان رهبری، مسئولان اجرایی و چهرههای برجسته حوزوی و استانی همراه بود.
در این آیین، از مراجع عظام تقلید، آیتالله سبحانی و آیتالله کریمی جهرمی حضور داشتند.
همچنین تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، نماینده آیتالله سید علی سیستانی در ایران، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری از جمله آیات استادی، غروی، کعبی و رجبی نیز در این مراسم شرکت کردند.
برنامههای این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین رفیعی آغاز شد و در ادامه، آیین مرثیهسرایی و مداحی اهلبیت (ع) توسط آقایان سلحشور و شالبافان برگزار شد.
همچنین بخش قرائت قرآن کریم این مراسم را حجتالاسلام والمسلمین خورشیدی بر عهده داشت و فضای معنوی ویژهای بر محفل حاکم شد.
آیین اربعین شهادت امام امت و شهدای جنگ رمضان با حضور پرشور مردم و شخصیتهای برجسته حوزوی، سیاسی و فرهنگی، جلوهای از تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و بزرگداشت مقام شامخ شهدا را در حرم بانوی کرامت به نمایش گذاشت.
قم- مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت امام امت و شهدای جنگ رمضان، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت وچهلم شهادت امام امت و شهدای جنگ رمضان، همزمان با شب نوزدهم فروردینماه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشاء، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با حضور گسترده زائران، مجاوران و اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی برگزار شد.
