داوود نماینده از اقتدار ایران در جنگ گفت؛ ابرقدرت را به زانو درآوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نماینده مدیر دوبلاژ، نویسنده و گوینده پیشکسوت رادیو و گوینده برنامه «فیض حضور» رادیو فرهنگ با اشاره به رشادت های ایرانیان در برابر قدرت پوشالی آمریکا و صهیونیستی یادداشتی را به نگارش درآورد که اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
در متن این یادداشت آمده است:
«وقتی ایران میخروشد، دریا از تلاطم باز میماند. وقتی نسلهای شجاعانِ تاریخ ایران، زمین و زمان دشمن حقیر آمریکاییصهیونی را شخم میزند، در بهار پیروزی سرزمین من و تو، ایران چند هزار ساله، باز هم مهد دلیران است، آنها محکوم به شکست هستند.
زنان و مردانِ این سرزمین کهنسال در مقابل یزیدیان زمان و مفسدان کریه و زشتکار، قد علم میکنند تا زمین پاک خدا را از حضور نجسشان تهی کنند.
مردم ایران! شما نسل شرافت و شجاعت هستید، همچون اجداد و نیاکانمان. امروز تاریخ را مفتخر به حضور خود کردید و دشمن دون و حقیر را به خاک ذلت نشاندید و خاطره دلاوریهای آریوبرزن، سورنا، ستارخان و باقرخان، دلیران تنگستان، میرزاکوچکخان و دلاور زنان و مردان هشت سال دفاع مقدس را زنده کردید.
شما میخروشید، دشمن میلرزد، شما میجنگید، دشمن میگریزد. دشمن هلاک میشود؛ بتازید و بخروشید تا نابودی صهیونها و شکست سردمداران معاصر فاسد و جنایتپیشه آمریکا که این روزها مهمان خانه موشها هستند. اکنون دیگر زمان همدلی است زمان وحدت و در کنار هم ایستادن است.
نسل شجاعان تاریخ ایران زمین در کلاس خمینی ها و خامنه ای ها درس خوانده اند و دشمن حقیر آمریکایی و صهیونی را شخم میزنند، در بهار پیروزی سرزمین من و تو، ایران چند هزار ساله باز هم مهد دلیران است همانگونه که امروز دنیا به قدرت ما اذعان کرده است.
پیر و جوان، کوچک و بزرگ در مقابل یزیدیان زمان ایستادند تا وجود ناپاک آنان از زمین پاک محو شود و دشمنان بدانند ایران کهن میتواند طومار به اصطلاح ابرقدرتهای امروز را در هم بپیچد.
در روزهای حساس و پرچالش، همدلی و همبستگی مردم مهمترین پشتوانه برای حفظ آرامش اجتماعی و تقویت روحیه ملی است و یادآور قدرت تاریخی ملت ایران در عبور از بحران ها است.»
