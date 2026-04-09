۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۳

داوود نماینده از اقتدار ایران در جنگ گفت؛ ابرقدرت را به زانو درآوردیم

داوود نماینده گوینده پیشکسوت رادیو در یادداشتی از ایستادگی و شجاعت مردم ایران نوشت و بر نقش وحدت و همدلی ملی در عبور از این روزهای حساس و شکست به اصطلاح ابرقدرت امروز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نماینده مدیر دوبلاژ، نویسنده و گوینده پیشکسوت رادیو و گوینده برنامه «فیض حضور» رادیو فرهنگ با اشاره به رشادت های ایرانیان در برابر قدرت پوشالی آمریکا و صهیونیستی یادداشتی را به نگارش درآورد که اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در متن این یادداشت آمده است:

«وقتی ایران می‌خروشد، دریا از تلاطم باز می‌ماند. وقتی نسل‌های شجاعانِ تاریخ ایران، زمین و زمان دشمن حقیر آمریکایی‌صهیونی را شخم می‌زند، در بهار پیروزی سرزمین من و تو، ایران چند هزار ساله، باز هم مهد دلیران است، آنها محکوم به شکست هستند.

زنان و مردانِ این سرزمین کهن‌سال در مقابل یزیدیان زمان و مفسدان کریه و زشتکار، قد علم می‌کنند تا زمین پاک خدا را از حضور نجسشان تهی کنند.

مردم ایران! شما نسل شرافت و شجاعت هستید، همچون اجداد و نیاکانمان. امروز تاریخ را مفتخر به حضور خود کردید و دشمن دون و حقیر را به خاک ذلت نشاندید و خاطره دلاوری‌های آریوبرزن، سورنا، ستارخان و باقرخان، دلیران تنگستان، میرزاکوچک‌خان و دلاور زنان و مردان هشت سال دفاع مقدس را زنده کردید.

شما می‌خروشید، دشمن می‌لرزد، شما می‌جنگید، دشمن می‌گریزد. دشمن هلاک می‌شود؛ بتازید و بخروشید تا نابودی صهیون‌ها و شکست سردمداران معاصر فاسد و جنایت‌پیشه آمریکا که این روزها مهمان خانه موش‌ها هستند. اکنون دیگر زمان همدلی است زمان وحدت و در کنار هم ایستادن است.

نسل شجاعان تاریخ ایران زمین در کلاس خمینی ها و خامنه ای ها درس خوانده اند و دشمن حقیر آمریکایی و صهیونی را شخم می‌زنند، در بهار پیروزی سرزمین من و تو، ایران چند هزار ساله باز هم مهد دلیران است همانگونه که امروز دنیا به قدرت ما اذعان کرده است.

پیر و جوان، کوچک و بزرگ در مقابل یزیدیان زمان ایستادند تا وجود ناپاک آنان از زمین پاک محو شود و دشمنان بدانند ایران کهن می‌تواند طومار به اصطلاح ابرقدرت‌های امروز را در هم بپیچد.

در روزهای حساس و پرچالش، همدلی و همبستگی مردم مهم‌ترین پشتوانه برای حفظ آرامش اجتماعی و تقویت روحیه ملی است و یادآور قدرت تاریخی ملت ایران در عبور از بحران ها است.»

عطیه موذن

    • ازدیارزاگرس IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      همین همدلی ها واتحادبودکه درهشت سال جنگ ایران ماراپیروز کرد.پیروزی ازنظرما ایستادگی وتسلیم نشدن حتی بادادن جان است.پیروزی ازنظرماحفظ آب وخاک ومردم ونظام وهمه چیزهایی که این وطن برایش خونهاداده است.بااینکه شهدای زیادی تقدیم کردیم.لی نه ذره ای از روحیه انقلابی ونه ارزشها وارمانها ونه ذره ای ازخاک مان رابه دشمنان ندادیم و نخواهیم داد.مانسل ایستاده درغباریم.نسلی هستیم که غیرت وشرافت درخونمان جاری است.ایستادگی ومقاومت رمز عبور پیروزی ماایرانیان است.زنده بادایران ❤️🇮🇷

