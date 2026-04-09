به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس کبریاییزاده، با محکومیت اقدامات خصمانه علیه کشورمان، گفت: تاریخ صنعت سلامت ایران ثابت کرده تهدیدها به کاتالیزوری برای خوداتکایی و تقویت زنجیرههای داخلی تبدیل میشوند.
وی افزود: ما در خط مقدم تأمین سلامت مردم ایستادهایم و با تکیه بر دانش فنی، تجربه و نبوغ متخصصان ایرانی، نه تنها جریان تولید را حفظ میکنیم، بلکه با برنامهریزی دقیق و توزیع هدفمند، از هرگونه اختلال در دسترسی هموطنان به محصولات سلامت جلوگیری خواهیم کرد.
کبریاییزاده با قدردانی از رویکرد حمایتی رئیس سازمان غذا و دارو و تأکید بر بلوغ گفتگو میان حاکمیت و صنعت، گفت: این رویکرد پیام روشنی به زنجیره ارزش ارسال کرد، ما در کنار هم، تابآوری صنعت را تضمین میکنیم.
وی ادامه داد: سندیکا با هماهنگی کامل با سازمان غذا و دارو و نهادهای مرتبط، نقش تسهیلگر خود را دنبال میکند و اطمینان داریم با اتکا به توان داخلی و عزم جمعی، صنعت مکمل غذایی رژیمی ایران از این مقطع حساس، سربلند و مقاومتر بیرون خواهد آمد.
