۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۷

سازمان ملل: حمله به لبنان تهدید بزرگی برای آتش‌بس ایران و آمریکا است

سازمان ملل متحد درباره تأثیر منفی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بر آتش بس ایران و آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ سازمان ملل متحد اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان «تهدید بزرگی برای آتس‌بس میان آمریکا و ایران به شمار می‌رود».

دبیرکل سازمان ملل متحد هم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان را به‌شدت محکوم کرد.

بر اساس بیانیه «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان در اظهاراتی که به طور غیرمعمول شدیداللحن بود، حملات روز چهارشنبه اسرائیل به لبنان را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، محکوم کرد.

طبق این بیانیه، گوترش «تحمیل تلفات به غیرنظامیان را محکوم و تأکید کرد که به شدت نگران افزایش آمار قربانیان غیرنظامی است.»

وی افزود حملات مستمر «خطری جدی برای آتش‌ بس و تلاش‌ها در جهت دستیابی به صلح پایدار و جامع در منطقه ایجاد می‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل همچنین از همه طرف‌ها خواست فوراً به خصومت‌ها پایان دهند.

    • حامد IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      سازمان ملل یک ارگانی که هیچ کاری ازش برنمی‌آید . سازمانی که فقط بلده بیانیه بده و وجود خارجی نداره خبر ازش نذارید بیشتر روی روان آدم میرن اینا سازمان بی خودیه ملل و هم دست آمریکای آدم خواره
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      و این در حالی است که سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است. و این در حالی است که سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است. و این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است.
      • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟ 1 - آمریکا جنایتکار و به همراه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنایتکار 2 - انگلیس جنایتکار 3 - فرانسه جنایتکار 4 - آلمان جنایتکار 5 - عربستان سعودی جنایتکار 6 - امارات جنایتکار 7 - ترکیه جنایتکار 8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار 9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه با حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
        ۱۴۵۳ نفر؛ آمار جدید قربانیان جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند. ۱۴۵۳ نفر؛ آمار جدید قربانیان جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان. سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کجا هستند

