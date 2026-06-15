یسرائیل کاتس: ارتش اسرائیل لبنان و سوریه و غزه را ترک نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی پس از اعلام توافق آتش بس بین ایران و آمریکا بدون اعلام موضع مشخص این رژیم در قبال توافق گفت: من و نتانیاهو سیاست روشنی را اتخاذ کردهایم که بر اساس آن ارتش در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند.
کاتس افزود: ما با وجود تمام فشارهای کنونی و آتی، خروج ارتش اسرائیل از لبنان را رد میکنیم.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که اگر ایران به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، به سرزمینهای اشغالی حمله کند، اسرائیل با تمام قدرت به این حملات پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر سازمان رسانه ای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وضعیت اضطراری در جبهه داخلی به دلیل عدم قطعیت در مورد لبنان و ایران تا ۳۰ ژوئن تمدید شد.
شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم اعلام کرد: ما تحولات را از نزدیک دنبال میکنیم و در همه جبههها سطح بالایی از هوشیاری و آمادگی را حفظ کردهایم.
وی افزود: لبنان کانون اصلی تمرکز ماست، اما برای تحولات در جبهههای دیگر نیز آماده میشویم.
در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد محدودیتهای مربوط به تجمعات لغو شده، اما محدودیتها در مناطق شمالی در امتداد مرز لبنان همچنان برقرار خواهد ماند.
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