به گزارش خبرنگار مهر، امیر اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که برقراری آتش‌بس موقت با توجه به ضربات وارده به دشمن، پیروزی برای ملت ایران است.

وی تاکید کرد که در این جنگ چهل روزه، دشمن به هیچ یک از اهداف خود از جمله براندازی نظام و تجزیه ایران نرسیده است.

اکرمی‌نیا همچنین به موفقیت‌های ارتش در ساقط کردن حداقل یک نمونه از هر جنگنده دشمن اشاره کرد و افزود: جنگ چهل روزه آثار و برکات زیادی برای ملت ایران داشت و نقاط ضعف دشمن برای ما آشکار شد.

وی در ادامه به معرفی پهپاد آرش۲ پرداخت و گفت که این پهپاد دارای برد دو هزار کیلومتر است و به صورت نقطه‌زن عمل می‌کند. او همچنین اعلام کرد که با ورود به موقع نیروهای مسلح، عملیات دشمن در جنوب اصفهان شکست خورد.

سخنگوی ارتش در خصوص شرایط آتش‌بس نیز بیان کرد: در شرایط آتش‌بس هیچ اعتمادی به دشمن نداریم.

وی تاکید کرد که آمریکایی‌ها به ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ثابت کرده‌اند که قابل اعتماد نیستند و ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در صورت لزوم، امنیت ملت را حفظ کند.

اکرمی‌نیا خاطرنشان کرد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ارتش برای جنگ آماده است و جنگ را به گونه‌ای مدیریت خواهند کرد که بتوانند به وظایف خود ادامه دهند.

وی افزود: ما با نشان دادن ضرب شست دشمن را وادار کردیم آتش بس را بپذیرد و شروط جمهوری اسلامی ایران محور و مبنای مذاکرات قرار گیرد.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که در جنگ رمضان چه اتفاقاتی رخ داد و چه شرایطی را پشت سر گذاشتیم؟ تصریح کرد: دشمن با ما در نهم اسفند ماه وارد یک‌جنگ تجاوزکارانه شد. اهدافی داشت، برخی را اعلام کرده بود ولی برخی پنهانی بود. سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی نظام و فراهم کردن زمینه تجزیه ایران جزو اهداف دشمن بود، بحمدلله هیچ کدام از این اهداف محقق نشد.

وی ضمن ارزیابی وضعیت فعلی با تاکید بر اینکه این جنگ ۴۰ روزه آثار و برکات زیادی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است گفت: نمایش و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در این جنگ داشتیم. قدرت نرم خود را به رخ دنیا کشیدیم و با انسجام ایجاد شده این قدرت تقویت شد.

وی در ادامه با تاکید بر خروش و شور حماسی مردم در خیابان ها در ۴۰ شب گذشته بیان کرد: ما نشان دادیم که مولفه مردم و جمعیت چقدر در قدرت ملی اهمیت دارد. از طرفی نقاط ضعف دشمن آشکار شد و تجربیات نیروی مسلح افزایش یافت. از همان روزهای اول بحث جنگ زمینی بود اما دشمن نتوانست این موقعیت را پیدا کند که نقطه ضعف دشمن بود. ما از همه هواپیماهای پیشرفته دشمن حداقل یک نمونه را ساقط کردیم، این دستاورد بزرگی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما بیش از ۱۷۰ فروند پهپاد پیشرفته دشمن را ساقط کردیم، افزود: ما هواپیماهای جنگنده دشمن که برخی از آنها در دنیا بی نظیر بوده را ساقط کردیم. دستاورد بزرگی در حوزه نیروهای مسلح است. دشمن راهبرد مشخصی برای خروج از این جنگ ندارد این از نقاط ضعف دشمن بوده و هست. تا جایی که امروز به پذیرش طرح جمهوری اسلامی ایران تن داده تا محور و مبنای مذاکره قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما شاهد رسوایی دشمن در عملیات جنوب اصفهان بودیم گفت: این یکی از نقاط ضعف دشمن بود. نتوانستند عملیات را به صورت موفق انجام دهند. با ورود به موقع نیروهای مسلح و لطف خداوند دشمن در این عملیات شکست خورد و یک رویدادی مانند عملیات طبس رخ داد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در جنگ ۴۰ روزه موفق شدیم برخی از تجهیزات خود را آزمایش کنیم افزود: ما در ارتش از پهپاد آرش ۲ استفاده کردیم. این پهپاد برای اولین بار در جنگ وارد شد.‌ یک پهپاد بسیار کارآمد و توانمند بود. تا ۲ هزار کیلومتر می تواند پرواز کند و اهداف خود را به صورت نقطه زن بزند. همین طور تجهیزات راداری و ضدهوایی خود را به کار گرفتیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه نیروهای مسلح کشور گفت: این مورد نیز از دستاوردهای معنوی جنگ برای ما بود. از طرف دیگر برای اولین بار در این جنگ عملیات های هماهنگ و مشترک با نیروهای مقاومت در سطح منطقه برگزار شد که نشان دهنده هم افزایی بین بخش های مختلف جبهه مقاومت بوده است. آورده دیگر این جنگ ۴۰ روزه تضعیف اعتماد کشورهای منطقه به آمریکا بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: آمریکایی ها حدود ۶۰ سال در منطقه بودند و پایگاه هایی ایجاد کردند؛ فروش عظیم تسلیحات به کشورهای منطقه داشتند. امروز مشخص شد آمریکایی ها توان دفاع از متحدان عرب خود ندارند. ما تمام پادگان های آمریکا در منطقه را مورد هدف مؤثر قرار دادیم. کارکنان آمریکایی این پایگاه ها به مخفی گاه ها فرار کرده بودند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کشورهای عرب منطقه باید توجه داشته باشند که آمریکایی ها اولویت را به رژیم صهیونیستی دادند گفت: آمریکایی ها سامانه های دفاعی خود را با اولویت رژیم صهیونیستی به کار گرفتند. این هم نکته مهمی است. برادران مسلمان ما باید توجه داشته باشند که آمریکایی ها هیچ گاه رژیم صهیونیستی را رها نمی کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تضعیف آمریکایی ها در منطقه و نظام بین الملل از دیگر دستاوردهای این جنگ است گفت: آمریکایی ها نتوانستند روایت قابل پذیرشی از جنگ ارائه کنند. دلیل منطقی برای ورود به جنگ با ایران وجود نداشت. حتی نخبگان و مردم آمریکا قانع نشدند و روایت آمریکا از چرایی جنگ با ایران را نپذیرفتند.

وی در ادامه تاکید کرد: حتی در چگونگی جنگ آمریکا با ایران هم قواعد بین المللی و هم حقوق بین المللی زیرپا گذاشته شد. مدارس ما از جمله مدرسه شجره طیبه در میناب مورد هدف قرار گرفت. بیش از ۱۳۰ مکان فرهنگی - تاریخی ما مورد هدف قرار گرفت. بیمارستان ها و اماکن دارویی مورد اصابت قرار گرفته است. این چگونگی جنگ در کنار آن چرایی برای آمریکا یک چالش اساسی ایجاد کرده و موجب شده که موقعیت آمریکا در سطح نظام بین الملل تضعیف شود.

وی در ادامه با اشاره به تضعیف موقعیت شخص ترامپ گفت: در روزهای اول ترامپ اعلام کرد تسلیم بدون قید و شرط اما امروز گفت و گو در چارچوب طرح ایران را می پذیرد. این عدول از مواضع، موقعیت متزلزل رئیس جمهور آمریکا را ضعیف تر کرده است. شکاف بین اروپا و آمریکا را می بینیم. اروپا و ناتو این جنگ را جنگ خود ندانستند.

وی افزود: اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران از دیگر دستاوردهای این جنگ است. با تصویب مجلس به مرحله ای خواهیم رسید که مدیریت کامل خود را بر تنگه هرمز اعمال کنیم.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ما در شرایط آتش بس اعتمادی به دشمن نداریم گفت: آمریکایی ها به خصوص ترامپ ثابت کرده که اصلا قابل اعتماد نیست. ما شرایط را رصد می کنیم. چشم ما دشمن را رصد کرده و انگشت ما به روی ماشه است و گوش به فرمانده معظم کل قواست. دشمن در برجام نشان داد قابل اعتماد نیست. در دو دور مذاکرات قبلی هم نشان داد قابل اعتماد نیست. اما از آنجایی که یک ضرب شست محکمی را از ملت ایران دریافت کرده امیدواریم در این مذاکرات سر عقل بیاید و مذاکرات را با جدیت دنبال کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: از طرف ارتش به ملت اطمینان می دهم که ارتش بیدار است و ما جانفدای ملت هستیم. خیال مردم راحت باشد. امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد اما اگر به نتیجه هم نرسید ما آماده جنگ دراز مدت و طولانی هستیم. برای آینده فکر می کنم کشورهای منطقه باید بر سر این مسئله که این منطقه دیگر جای آمریکا نیست تصمیم بگیرند. کشورهای منطقه باید به خود اعتماد کنند و یک ترتیبات امنیتی بومی را شکل دهند. بیگانگان ثابت کردند که هیچ گاه دلسوز کشورهای منطقه نیست.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از اهداف ما بیرون راندن آمریکا از منطقه برای صلح و ثبات است. در خصوص رژیم حقوقی تنگه هرمز یک اجماع ملی وجود دارد و دشمن هم در طرح ۱۰ ماده ای به حقوق ایران اذعان کرده است. ما مدیریت خود را بر تنگه هرمز اعمال خواهیم کرد. ما قطعا امروز نسبت به قبل از جنگ قوی تر شدیم و توانستیم با ضرب شست به دشمن و مقاومت ملی جایگاه جمهوری اسلامی را در نظام بین الملل بالاتر ببریم.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که نیروهای مسلح تا آخر ایستاده اند گفت: تا زمانی که اهداف ایران به طور کامل محقق شود ما مقاومت خواهیم کرد. همراهی و همدلی مردم بسیار موثر است. تأمین بخش سخت افزاری قدرت با نیروهای مسلح است اما در قدرت نرم ملت پای کار بودند و این حضور بسیار موثر بود.

وی در پایان بیان کرد: از ملت غیور ایران تشکر می کنم که پای کار ایران ایستادند و از فرزندان خود در نیروهای مسلح حمایت کردند. از دولتمردان تشکر می کنیم که در جنگ ۴۰ روزه مردم هیچ کمبودی احساس نکردند که به واسطه تلاش و کوشش دولتمردان بود.