به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ گرامی داشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صبح پنجشنبه در اقصی نقاط استان سمنان برگزار شد.

حضور پرشور مردم متدین و خداجو و ولایتمدار استان سمنان از بزرگترین شهرها تا دورترین روستاها در این مراسم، از جمله نکات قابل توجه و تامل بود مردمی که شب گذشته نیز با برگزاری اجتماعی خیره کننده، چنان جمعیتی را شکل دادند که در تاریخ استان سمنان بی‌سابقه بود.

اجتماع بزرگ مردم انقلابی استان سمنان در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی امروز ۲۰ فروردین ماه ساعت ۹ صبح آغاز شده است مردم و هیئت‌های مذهبی به سوگواری می پردازند و مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در رثای رهبر شهید انقلاب، اجرای برنامه می‌کنند.

آئین محوری این رویداد معنوی در مرکز استان سمنان در حال برگزاری است و جمعیت کثیری از مردم انقلابی سمنان در خیابان آستانه در جوار حرم حضرت یحیی (ع) و گلزار شهدای این شهرستان جمع هستند.

هیئت‌های مذهبی سمنان میدان‌دار این رویداد معنوی و مردمی هستند و جمعیت آنچنان چشم گیر است که خیابان‌های اطراف هم مملو از جمع کثیر سوگواران شده است.

در دیگر شهرهای استان سمنان نیز امروز صبح مراسمی ویژه با میدان‌داری هیئت‌های مذهبی در حال برگزاری است مراسمی که اربعین گرامی داشت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را به صحنه استکبارستیزی تبدیل کرده و مردم با مشت‌های گره‌کرده فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می‌دهند.