به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اجتماع شب های اقتدار حسینی با حضور مردم و هیئت های مذهبی در مرکز استان سمنان برگزار می شود.

ویژه برنامه های شب های اقتدار حسینی که در واقع تلفیقی از شب های اقتدار و ویژه برنامه های ماه محرم از سوی هیئت های مذهبی است، هر شب از ساعت ۲۱ در نقاط مختلف مرکز استان برگزار خواهد شد.

امشب این رویداد مهم با حضور مردم متدین و خداجوی سمنان در خیابان ابوذر برگزار خواهد شد فردا یکشنبه رویداد مشابهی در میدان ارگ برگزار می شود و از عموم مردم دعوت شده تا در این رویداد معنوی حضور داشته باشند.

دوشنبه این مراسم با شکوه در خیابان سعدی سه راه شهدا برگزار می شود و مداحان اهل بیت(ع) در این مراسم به مدیجه سرایی خواهند پرداخت.

چهارشنبه سوم تیرماه مراسم نخل گردانی سوگواری امام حسین(ع) ساعت ۱۶ در جهادیه سمنان برگزار خواهد شد و در میدان معلم اجتماع بزرگی روز پنجشنبه چهارم تیرماه برگزار می شود.

گفتنی است امشب مراسم اقتدار صلابت و ماه محرم در سمنان با آئین ویژه احلی من العسل تلفیق شده است.