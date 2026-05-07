۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

اجتماع نحن منتقمون در کنگاور برگزار می‌شود

کرمانشاه - اجتماع مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان کنگاور و سخنرانی نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردمی «نحن منتقمون» شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه در شهرستان کنگاور برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، نیروهای انقلابی و جمعی از مسئولان در کنگاور آغاز خواهد شد.

آیت الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در این اجتماع مردمی سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه با محوریت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اعلام انزجار از اقدامات و جنایات دشمنان اسلام برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان هدف از برپایی این اجتماع را نمایش وحدت، همبستگی و حمایت مردمی از آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کرده‌اند.

قرار است این مراسم با حضور گسترده مردم شهرستان کنگاور و اجرای برنامه‌های فرهنگی و انقلابی همراه باشد.

