به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردمی «نحن منتقمون» شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه در شهرستان کنگاور برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، نیروهای انقلابی و جمعی از مسئولان در کنگاور آغاز خواهد شد.

آیت الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در این اجتماع مردمی سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه با محوریت تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اعلام انزجار از اقدامات و جنایات دشمنان اسلام برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان هدف از برپایی این اجتماع را نمایش وحدت، همبستگی و حمایت مردمی از آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کرده‌اند.

قرار است این مراسم با حضور گسترده مردم شهرستان کنگاور و اجرای برنامه‌های فرهنگی و انقلابی همراه باشد.