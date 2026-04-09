به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه از تداوم حملات خود به رژیم صهیونیستی تا پایبندی این رژیم به آتش‌بس خبر داد.

در بیانیه های حزب الله آمده است: مجاهدان مقاومت اسلامی برای دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۰۸:۴۲ صبح امروز پنج شنبه به وقت بیروت یک دستگاه خودرو نظامی «نمر» ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک «الطیبه» در جنوب لبنان با موشک هدایت شونده به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت نظامیان رژیم صهیونیستی را داخل خانه ای در شهرک الطیبه با پهپاد تهاجمی به طور مستقیم هدف قرار داده است.

در تازه ترین تحولات میدانی هم آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه و اطراف آن در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

عملیات های حزب الله در حالی انجام می شود که در جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، شهرک های الشهابیه، القلیله و میفدون هدف قرار گرفتند.

خبرگزاری لبنان هم از حمله جنگنده‌های رژیم اشغالگر به شهرک کونین در حومه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.