۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

یادداشت سردبیر؛

پشت حزب‌الله را خالی نکنیم

«پشت حزب‌الله را خالی نکنیم» این جمله اگرچه در ظاهر یک توصیه سیاسی به نظر می‌رسد اما در عمق خود حامل یک واقعیت راهبردی، تاریخی و حتی تمدنی است.

خبرگزاری مهر – حسام الدین حیدری: «پشت حزب‌الله را خالی نکنیم» این جمله اگرچه در ظاهر یک توصیه سیاسی به نظر می‌رسد اما در عمق خود حامل یک واقعیت راهبردی، تاریخی و حتی تمدنی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از آنچه امروز تصور می‌شود بر کشور تحمیل کند. در هنگامه‌ای که جبهه آمریکایی صهیونیستی با طراحی یک جنگ چندلایه و پیچیده تلاش کرد ایران را از میان برداشته و به تسلیم بی‌قید و شرط بکشاند، این حزب‌الله بود که نه از سر مصلحت‌سنجی‌های زودگذر بلکه بر پایه یک پیوند اعتقادی و راهبردی بی‌درنگ وارد میدان شد و بخشی از بار تقابل را بر دوش کشید. این حضور صرفاً یک حمایت نمادین نبود، بلکه اقدامی مؤثر در تغییر موازنه میدانی و روانی جنگ به شمار می‌رفت، اقدامی که نشان داد معادلات منطقه‌ای دیگر در چارچوب‌های کلاسیک قابل فهم نیستند و امنیت به پدیده‌ای شبکه‌ای و به‌هم‌پیوسته تبدیل شده است.

اکنون و در شرایطی که آتش‌بس اعلام شده است رفتار رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داد که این رژیم نه‌تنها به هیچ‌یک از قواعد بین‌المللی پایبند نیست، بلکه آتش‌بس را نیز صرفاً ابزاری برای بازسازی توان و سپس انتقام‌گیری می‌داند. حمله به لبنان و کشتار غیرنظامیان دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است، نوعی عقده‌گشایی پس از شکست در مواجهه مستقیم با ایران. اینجاست که مسئله از یک واکنش احساسی فراتر می‌رود و به یک آزمون جدی برای سنجش اعتبار راهبردی ایران تبدیل می‌شود. اگر نقض آشکار آتش‌بس بدون پاسخ عملی بماند پیام آن نه‌تنها به تل‌آویو بلکه به کل منطقه مخابره خواهد شد، اینکه هزینه تجاوز قابل مدیریت است و می‌توان بدون واهمه از واکنش قواعد را زیر پا گذاشت.

از منظر اخلاقی نیز مسئله کاملاً روشن است. نمی‌توان از همراهی و فداکاری یک بازیگر در شرایط سخت بهره برد اما در زمان نیاز او را تنها گذاشت. چنین رویکردی نه‌تنها با اصول انسانی و ارزشی در تضاد است، بلکه در عمل به تضعیف سرمایه‌های راهبردی منجر می‌شود. حزب‌الله و مردم لبنان در بزنگاه‌ها نشان داده‌اند که رابطه‌شان با ایران صرفاً مبتنی بر منافع مقطعی نیست، این پیوند ریشه در یک درک مشترک از تهدید و سرنوشت دارد. بی‌توجهی به این پیوند به معنای نادیده گرفتن یکی از ستون‌های اصلی عمق راهبردی ایران خواهد بود.

از زاویه‌ای واقع‌گرایانه‌تر تجربه‌های اخیر منطقه نیز گویای همین حقیقت است. هر زمان که یکی از اضلاع جبهه مقاومت تضعیف شده، زنجیره فشارها به‌سرعت به سایر اضلاع منتقل شده است. سقوط دولت سوریه، ضربه به حماس و فشار بر حزب‌الله در نهایت فضایی ایجاد کرد که دشمن جسارت یافت برای نخستین‌بار به‌طور مستقیم علیه ایران اقدام کند. این یک الگوی تکرارشونده است عقب‌نشینی در یک نقطه به پیشروی دشمن در نقطه‌ای دیگر منجر می‌شود، بنابراین دفاع از لبنان نه یک اقدام بیرونی بلکه بخشی از دفاع از خود ایران است.

از سوی دیگر افکار عمومی لبنان نیز یک متغیر تعیین‌کننده است که نباید از آن غافل شد. اگر مردم لبنان احساس کنند در لحظه‌ای که تحت فشار و حمله قرار گرفته‌اند حمایت مؤثری دریافت نمی‌کنند، این احساس به‌تدریج به بی‌اعتمادی تبدیل خواهد شد. چنین فضایی دقیقاً همان چیزی است که سال‌ها دستگاه‌های رسانه‌ای و سیاسی دشمن برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، القای این گزاره که ایران به متحدان خود نگاه ابزاری دارد. تقویت این تصویر نه‌تنها جایگاه ایران در لبنان را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای آن به سایر متحدان منطقه‌ای نیز سرایت خواهد کرد و شبکه اعتماد شکل‌گرفته در سال‌های اخیر را دچار فرسایش می‌کند.

در نهایت باید به این گزاره کلیدی بازگشت که امنیت در جهان امروز مفهومی جزیره‌ای نیست. امنیت تهران در خلأ شکل نمی‌گیرد همان‌گونه که ناامنی در بیروت و ضاحیه نمی‌تواند از معادلات امنیتی ایران جدا باشد. هرگونه اختلال در این حلقه‌ها دیر یا زود به مرکز منتقل خواهد شد. از این رو دفاع از حزب‌الله و لبنان نه یک انتخاب احساسی یا حتی صرفاً سیاسی بلکه یک ضرورت راهبردی است که ریشه در درک صحیح از پیوستگی میدان‌ها دارد. بی‌تفاوتی در این نقطه هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر در آینده به همراه خواهد داشت هزینه‌ای که شاید دیگر با هیچ واکنش مقطعی قابل جبران نباشد.

    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      راه در امان ماندن گروه های مقاومت تجهیز کردن موشکا به کلاهک هسته ای این تنها راهکاره چون دشمن نه رحم داره نه اخلاق فقط سلاح هسته‌ای بصورت انبوه حافظ و محافظ گروه های مقاومته وقتو تلف نکنید داره دیر میشه
      • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        دقیقا، وقتی اسرائیل به هیچ یک از مبانی حقوق بشری و اخلاقی پایبند نیست و فقط زبان زور را میفهمه چسبیدن به گزینه های بشردوستانه فقط باعث کشتار بیشتر بی گناهان در لبنان، غزه و سایر کشورهای مخالف سیاست های نتانیاهو خواهد شد، یا اسرائیل خلع سلاح اتمی شود یا ایران و لبنان هم سلاح اتمی داشته باشند
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      از دیروز تا حالا چند بار حمله کرده کشورهام فقط محکوم میکنن اما هیچکس کمکش نمی کنه یهو چه اتفاقی افتاد؟
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
    • نادر IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مقاومت دست و بازوی خارجی جمهوری اسلامی است اگر از آنها حمایت نکنیم و قطع بشه برای مان تاوان سنگین دارد برای آتش بس و مذاکره کذائی،آنها را از دست ندهیم.....
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حزب الله برادران ما و نور چشم ما هستند وظیفه داریم قاطعانه از آنان حمایت کنیم و با موشک باران پاسخ صهیونیزم منحوس را بدهیم
    • علیرضا IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      این چه آتش بسی است؟ چه کسی در کشور تصمیم میگیرد؟ واقعا ایران ضرر شدیدی میکنه اگه بذاره حزب الله تنها بمونه، این بود انتقام؟؟
    • رضا IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اگر از حزب الله حمایت نشه، یکی از شروط پایه ای مذاکره زیر سوال میره و در مذاکره هم نمیشه امتیاز گرفت،
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      از صاحب این زمین و آسمان ذلت رو برای همه ی ظالمین می خوام . امیدوارم تصمیمات بر اساس ترس یا ملاحظه نباشه.
      • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        باید با سیاست جلو رفت واگرنه جنگ ابدی برای اسرائیل نعمته و قطعا رابطه ی ایران با آمریکا ، کابوس نتانیاهو است. اسرائیل فقط با ترساندن آمریکا از ایران توانست کمک های بلاعوض و مفت از آمریکا بگیرد و خود را تا دندان مسلح کند و الان تبدیل شده به تنها مانع صلح در خاورمیانه
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      فقط سلاح کلاهک هسته ای . وقتو از دست ندید،
    • حسین IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      ما آتش بس نمیخواهیم یا تسلیم کامل دشمن یا جنگ حتی اگر سخت باشه و مشقت داشته باشه تحمل میکنیم مرگ یه بار شیون یکبار حزب الله که مارا یاری داد رو‌تنها بگذاریم یک ماه بعد نوبت یمن و بعدش باید تنها بجنگیم
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حمله به حزب الله حمله به ایران است حتما باید پاسخ سختی به صهیونیست ها داد خیلی سریع
      • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        مسئله اینه فقط به حزب الله حمله نشد بلکه هدف حملات ،کشتار مردم غیرنظامی لبنان بود و این نشانه ای است که حزب الله که تنها نیروی نظامی لبنان برای دفاع از خاک آن کشور است فقط بهانه بوده ، اسرائیل دنبال نسل کشی دیگری همانند آنچه در غزه مرتکب شد است تا جنوب لبنان را تصرف کند
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسراییل تو جنگ هاش فقط آدم کشی میکنه، این چه ارزشی داره مثلا، بلکه باعث شده خیلی هم منفوربشه تودنیا ،ازهمه مهمتر هیچ دستاوردمثبتی بدست نمیاره تو جنگ هاش،دشمنانش هم نمیتونه حتی ضعیف هم بکنه و بلکه قویتریم میشن درآینده
    • یاور IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حزب الله یعنی ایران وخالی کردن پشت حزب الله نوعی خودزنی ست.این ضرباتی که مردم بی دفاع لبنان وحزب الله ازجانب اسرائیل جنایتکارمتحمل میشن همه بدلیل حمایت قلبی ازایرانه وایران بایدپشتیبان حزب الله ومردم لبنان و دیگرگروههای مقاوت باشه البته باتاکتیکهای سیاسی درست وحساب شده.اینکه یکی بزنی،یکی بخوری،یعنی بازنده ای!
    • رضا IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      موشک اتمی رو بسازید، تضمین کننده مالکیت تنگه هرمز، امنیت ایران و محور مقاومت میشه. این جنایتکارها دیگه طرفمون نمیان. از دیروز باید اسرائیل رو موشک بارون می کردیم تا شاهد این جنایت ها نباشیم. بیخودی به یک آتش بس بیهوده پایبند شدیم و اینهم انسان بیگناه بدون هیچ مزاحمتی جانشون رو از دست دادن. ما مقصر نیستیم؟
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مذاکره یعنی تسلیم آمریکا و اسرائیل شدن! آمریکا دنبال فریب ایرانه و هیچ امتیازی به ایران نمیده! خودش گفته تاجره! یه تاجر چنین خسارت محضی رو نمی‌پذیره!

