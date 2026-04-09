حملات موشکی جدید حزب الله لبنان به سرزمین های اشغالی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی شلیک موشک های حزب الله لبنان به سرزمین های اشغالی جبهه داخلی رزیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای خطر بار دیگر در کریات شمونا و اطراف آن در منطقه الجلیل به صدا درآمد.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که تعدادی از این موشک ها را در آسمان منطقه مرجعیون رهگیری کرده است.

حزب‌الله لبنان در این رابطه اعلام کرد که در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس توسط دشمن صهیونیستی، شهرک کریات شمونا را با موشک هدف قرار داده است.

مقاومت لبنان تاکید کرد که پاسخ موشکی این نیروها تا زمانی که تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه کشور و مردم لبنان متوقف شود، ادامه خواهد داشت.

حزب الله لبنان از شب گذشته تاکنون در چندین نوبت مناطق مختلف در سرزمین های اشغالی را هدف حملات موشکی خود قرار داده است. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در همین رابطه اعلام کرد که آژیرهای هشدار در المطلة و تل حای در الجلیل نیز در پی شلیک موشک‌هایی از لبنان فعال شده است. حزب‌الله لبنان در بیانیه ای حمله موشکی به منطقه المطلة را نیز تایید کرد.

بنا بر اعلام رسانه‌های صهیونیست، آژیرهای هشدار برای دومین بار در کریات شمونا طی یک ساعت اخیرو برای چهارمین بار در الجلیل از شب گذشته به صدا درآمده است. پیش از این نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ازشلیک موشک‌هایی به سمت الجلیل علیا خبر داده بود.

در پی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دیروز تاکنون تعداد زیادی از شهروندان لبنانی شهید و زخمی شده اند. وزیر بهداشت لبنان در این رابطه اعلام کرد که تعداد شهدای لبنانی از دیروز به ۲۰۳ نفر و مجروحان به حدود ۱۰۰۰ نفر افزایش یافته است.