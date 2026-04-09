دل نوشته یک خواننده کرد؛ هرکوه ایران زانو زدن دشمنی را به چشم دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام لُرنژاد خواننده کُردزبان کشورمان که مخاطبان او را با قطعه معروف «آی آدما کمک کنید» می شناسند و بسیار از هم وطنانمان با آثار این هنرمند آشنایی زیادی دارند با انتشاری متنی کوتاه از حفظ تمامیت ارضی کشورمان سخن گفت.

در متن نوشته شده از سوی حسام لرنژاد آمده است:

«وطن تنها یک جغرافیا در میان نقشه‌ها نیست. رگ‌های تپنده‌ هویتی است که از ازل در ما دمیده شده است.

هر وجب از این خاک روایتی دارد و هرکوهش زانو زدنِ دشمنی را به چشم دیده است.

ایران ما مهد تمدن است این تمدن ستون تاریخ است.

این سرزمین مهدِ شیران و قلمروِ دلیران است؛ تا ابد استوار، تا همیشه سرافراز.»