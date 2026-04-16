۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با رایزن بازرگانی ایران درپاکستان دیدار کرد

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار پیرامون تقویت و توسعه مراودات تجاری و اقتصادی این منطقه با همسایه جنوب شرقی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مراد نعمتی زرگران، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با محمدسعید اربابی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار پیرامون تقویت و توسعه مراودات تجاری و اقتصادی منطقه آزاد چابهار با کشور پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار با هدف تقویت و توسعه تبادلات تجاری-اقتصادی با پاکستان از طریق منطقه منفصله ریمدان منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در این نشست بر گسترش همکاری‌ها در حوزه بازار پاکستان و همچنین از طریق این کشور با کشورهای ثالث از طریق منطقه آزاد چابهار در شرایط جدید کشور و جنگ تحمیلی سوم حادث شده از سوی دشمن آمریکایی-صهیونی تاکید کرد.

