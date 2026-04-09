۴۲ مادر برگزیده رویداد «شکوه مادری» در رشت تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فراخوان مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی، ششمین دوره رویداد ملی «شکوه مادری» به مناسبت یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص) برگزار شد.

در این رویداد، مادران دارای بیش از سه فرزند و زوجین جوان واجد شرایط مورد تقدیر قرار گرفتند.

این رویداد با هدف ارج نهادن به نقش بی‌بدیل مادران در خانواده و جامعه و حمایت از الگوی خانواده‌محور برگزار شده و بستری برای تکریم مادران نمونه و ترویج فرهنگ فرزندآوری فراهم آورده است.

بر اساس این گزارش، شامگاه سه‌شنبه (۱۹ فروردین) و همزمان با شب چهلم شهادت قائد امت و رهبر شهید، ۴۲ مادر برگزیده این رویداد در رشت مورد تجلیل قرار گرفتند و تندیس و هدایای متبرک آستان قدس رضوی به آنان اهدا شد.

همچنین در این مراسم، زیارت خاصه امام رضا(ع) به‌صورت دسته‌جمعی قرائت شد و حاضران با سر دادن شعارهایی، انزجار خود را از دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی اعلام کردند.

گفتنی است در پایان این مراسم، خادمیاران رضوی به همراه مادران برگزیده در قالب دسته عزاداری، از بقعه خواهر امام رضا(ع) به سمت میدان شهدای ذهاب، محل اجتماع شبانه مردم رشت، حرکت کردند.