به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدکاظم مدرسی صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب، به بیان سیره و ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب پرداخت و اظهار کرد: ایستادگی، مقاومت و تسلیم نشدن در برابر دشمن از ویژگیهای رهبر شهید امت بود.
وی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب برای استقلال اقتصادی، سیاسی، نظامی و علمی ایران تلاش های فراوانی کرد ادامه داد: هر چند ما جنگ طلب نیستیم، اما جنگیدن را خوب میدانیم.
وی ادامه داد: دستاورد این جنگ برای دشمن چیزی جز کشتن کودکان بیگناه و بیدفاع و سرداران مخلص نبود، شرارتهای رژیم کودک.کش صهیونیستی، در لبنان منجر به شهادت ۲۰۰ نفر از انسانهای مظلوم، زنان و کودکان بیدفاع و بیگناه شد.
مدرسی با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی به عنوان عامل اصلی پیروزی ملت ایران گفت: ما تابع ولی فقیه هستیم و به مسئولان اطمینان داریم و باید پشتیبان میدان دیپلماسی و میدان نبرد باشیم.
