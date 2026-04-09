برگزاری ۶ محفل انس با قرآن در کردستان به مناسبت چهلم رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد کاروند پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از برگزاری ویژهبرنامههای قرآنی در استان کردستان به مناسبت چهلم رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: در این راستا، شش محفل انس با قرآن کریم در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
وی افزود: این محافل با حضور قاریان برجسته بینالمللی و ملی برگزار خواهد شد و زمینهای برای ترویج فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف مردم فراهم میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان ادامه داد: در همین چارچوب، استاد مهدی غلامنژاد، قاری برجسته بینالمللی، طی روزهای پنجشنبه و جمعه به استان سفر کرده و در دو محفل اصلی به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم خواهد پرداخت.
کاروند با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین برنامههایی در شرایط کنونی، بیان کرد: در فضایی که مردم مؤمن و انقلابی کردستان با حضور گسترده خود در اجتماعات مختلف، انسجام و اقتدار خود را به نمایش گذاشتهاند، برگزاری محافل قرآنی میتواند به تقویت وحدت ملی و اسلامی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: این برنامهها فرصتی مغتنم برای تعمیق ارتباط معنوی مردم با قرآن کریم و ترویج ارزشهای دینی در جامعه است.
