۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

برترین‌های مسابقات مارپیچ بزرگ آلپاین فیز مشخص شدند

برترین‌های مسابقات مارپیچ بزرگ آلپاین فیز مشخص شدند

روز سوم و پایانی مسابقات مارپیچ بزرگ آلپاین فیز در پیست بین‌المللی دربندسر برگزار شد و نفرات برتر در بخش بانوان و آقایان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مارپیچ بزرگ آلپاین فیز به مدت سه روز در پیست بین‌المللی دربندسر برگزار شد و با پایان رقابت‌های روز سوم، این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد. این رقابت‌ها با حضور اسکی‌بازان مطرح کشور برگزار شد.

در پایان روز سوم مسابقات و در بخش بانوان، صدف ساوه شمشکی به مقام نخست دست یافت، زهرا علیزاده ساوه در جایگاه دوم ایستاد و آتنا کیا شمشکی عنوان سوم را از آن خود کرد.

همچنین در بخش آقایان، امیرعلی علیزاده موفق شد مقام نخست را کسب کند، محمد ساوه شمشکی در رده دوم قرار گرفت و بهنام کیا شمشکی عنوان سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

گفتنی است، مرحله بعدی مسابقات آلپاین فیز در قالب رقابت‌های مارپیچ کوچک، ۱۰ روز دیگر در پیست بین‌المللی دربندسر برگزار خواهد شد.

