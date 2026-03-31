۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

سیب‌ و سوران در صدر توسعه گلخانه‌ای سیستان‌ و بلوچستان

سیب و سوران - مدیر جهاد کشاورزی سیب‌ و سوران گفت: این شهرستان در سال جاری با احداث ۴۰ هکتار گلخانه جدید توسط بخش خصوصی، رکورددار توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان سیستان‌ و بلوچستان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحنیف سپاهی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: شهرستان سیب و سوران در سال جاری با احداث ۴۰ هکتار گلخانه جدید توسط بخش خصوصی، رکورددار توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان سیستان‌ و بلوچستان شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سیب‌ و سوران با بیان اینکه مجموع سطح گلخانه‌های شهرستان به ۱۸۰ هکتار رسیده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۳۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید و روانه بازار شود.

به گفته وی، خیار، گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل از عمده محصولات کشت‌شده در گلخانه‌های سیب‌ و سوران هستند و برای نخستین‌بار در سطح استان، کشت پایلوت موز نیز در گلخانه‌های این منطقه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سیب‌ و سوران همچنین میزان اشتغال ایجادشده در واحدهای گلخانه‌ای شهرستان را بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد.

    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      این رونق امیدوارم به اشتغال جوانان کمک کنه

