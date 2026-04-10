علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: دشمن شناسی مهمترین ویژگی مسلمانان است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و ایجاد جنگ در خاورمیانه، تحلیل ماهیت دشمنان اسلام و ریشه‌های تاریخی تقابل با جریان‌های صهیونیستی به یکی از موضوعات بنیادین تبدیل شده است.

بر اساس نصوص قرآنی و وقایع تاریخی، عداوت یهود با مسلمانان از دوران نبوت پیامبر اکرم (ص) تا به امروز، امری مستمر و فراتر از یک اختلاف ساده سیاسی بوده است؛ امری که ریشه در ویژگی‌های اخلاقی و عهدشکنی‌های این قوم دارد.

امروزه این دشمنی با رویکردهای جدید و پیچیده‌ای، از جمله جنگ‌های تحمیلی و نبرد بر سر هویت، امنیت و آزادی ملت‌ها، خود را نشان می‌دهد.

این چالش‌ها که تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شوند، در قالب مسائلی فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک، تلاش می‌کنند تا استقلال فکری و ایمان مسلمانان را هدف قرار دهند.

در چنین شرایطی، ضرورت «دشمن‌شناسی» و تمایز میان ارزش‌های ایمانی و توطئه‌های سیاسی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ایستادگی در برابر این فشارهای سازمان‌یافته و حفظ وحدت در مسیر حق و عدالت، تنها راه مقابله با جریان‌هایی است که با بهره‌گیری از تحریکات غربی، قصد تضعیف بنیان‌های جامعه اسلامی و حاکمیت ملی را دارند.

یهود و صهیونیسم دشمن سرسخت مسلمانان است

مولوی حمایت الله صدیقی امام جمعه شهرستان بمپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنگ رمضان و حمله رژیم آمریکایی صهیونیستی به این گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید؛ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَیَ أَوْلِیَاءَ.

وی ادامه داد: خداوند متعال در این آیه درس دشمن‌شناسی را برای همه ما مسلمانان خطاب قرار داده است؛ و هشدار می‌دهد ، مراقب باشید که یهود دشمن سرسخت شما هستند.

مولوی صدیقی بیان کرد: این حقیقتی است که از زمان حضرت موسی تا به امروز، همواره در تاریخ مسلمانان حضور داشته و همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: یهودیان همواره نقشه‌هایی علیه مسلمانان داشته‌اند و این را از زمان نبوت پیامبر اکرم (ص) به اثبات رسانده‌اند؛ در زمان رسول خدا (ص) بزرگترین آزار و اذیت‌ها از سوی یهودیان به پیامبر اکرم وارد شد.

امام جمعه اهل سنت بمپور افزود: این دشمنی، نه تنها تاریخی است، بلکه در عصر حاضر نیز به شکل‌های جدید و پیچیده ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جنگ رمضان که یک جنگ تحمیلی است، از سوی دشمنان مسلمانان، به ویژه عناصری که در سایه تحریکات یهودی و غربی عمل می‌کنند، بر کشور ما فشار آورده شده است.

مولوی صدیقی بیان کرد: این جنگ، نه تنها بر سر مرزها، بلکه بر سر امنیت، آزادی و هویت ملت ایران است.

وی ادامه داد: مردم ایران، به ویژه علمای اهل سنت، این جنگ را به شدت محکوم می‌کنند و از همه مسلمانان دعوت می‌کنند تا به این دشمنی‌ها توجه کنند و در برابر آن‌ها ایستادگی کنند.

امام جمعه اهل سنت بمپور بیان کرد: در این شرایط سخت حضور و حمایت همه جانبه مردم از انقلاب و نیروهای مسلح بسیار اهمیت دارد.

وی گفت: در این شرایط باید وحدت خود را حفظ کرده، از مسیر حق و عدالت پیش برویم؛ این وحدت ماست که دشمنان را از پای در می آورد.

دشمن شناسی وظیفه شرعی و ایمانی هر مسلمان است

مولوی الله بخش قاضی، امام جمعه اهل سنت فنوج در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از وظایف شرعی و ایمانی هر مسلمان، دشمن‌شناسی است؛ به این معنا که باید دشمنان دینی و ایمانی خود را به‌درستی بشناسد.

وی ادامه داد: خداوند سبحان در کلام پاک خود و رسول خدا (ص) در احادیث گهربار خود، این دشمنان را برای ما معرفی فرموده‌اند.

مولوی قاضی بیان کرد: در آیه ۱۲۰ سوره بقره، خداوند می‌فرماید: وَلَمْ یَکُنِ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ مُسْلِمِینَ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ الْحَقَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالِکٌ مِنَ اللَّهِ وَلِیٌّ شَیْءٌ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِیمُ

وی ادامه داد: این آیه به ما می‌گوید که یهود و نصارا هرگز از توی رسول خدا علیه السلام خشنود نخواهند شد، مگر اینکه دین و آیین خود را به‌طور کامل رها کنی.

امام جمعه اهل سنت فنوج افزود: اگر برای رضایت دشمنان از خواهشات یهود و نصارا پیروی کنی، هیچ کارسازی، نصرتی از طرف خداوند ذوالجلال وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: این آیه، نه تنها یک هشدار دینی، بلکه یک دستور شرعی برای تمایز و تفکر مستقل است. دشمنان دین، گاهی به شکل مساله‌های سیاسی، فرهنگی یا ایدئولوژیکی ظاهر می‌شوند و سعی می‌کنند ایمان را به شکلی ناپایدار و وابسته به دیگران تعریف کنند.

مولوی قاضی افزود: این جنگ خونین که بر کشور ما تحمیل شد؛ جنگی که خاورمیانه را درگیر کرده و بشریت را به چالشی بزرگ فراخوانده است؛ این جنگ، نه تنها مساله‌ای منطقه‌ای است، بلکه نمادی از تقابل ارزش‌های ایمانی و اخلاقی با توطئه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی است.

وی بیان کرد: یادآوری این آیه و این دستور خداوند، بسیار ضروری است: وَلَمْ یَکُنِ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ مُسْلِمِینَ؛ یعنی هرگز یهود و نصارا مسلمان نخواهند شد، مگر اینکه به حق و حقیقت پیروی کنند.

امام جمعه اهل سنت فنوج در پایان تاکید کرد: ایمان و دین، نباید به شکلی وابسته به تأیید دشمنان دینی باشد.

یهود بزرگترین دشمن اسلام‌ است

مولوی اسماعیل آذین امام جمعه اهل سنت کنارک، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهادت مقام عظیم ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، و همچنین شهادت سرداران بزرگوار، دانش‌آموزان شهید، و همه‌ ایثارگرانی که برای ایران اسلامی دفاع کردند، غمی است که دل ما را می‌سوزاند، اما همزمان نشانه‌ای از ایمان، اخلاص و پایداری است.

مولوی آذین ادامه داد: یهود و نصارا همیشه با مسلمانان مشکل داشته اند و این دشمنی و مشکل همچنان ادامه دارد؛ در واقع یهود بزرگترین دشمن اسلام‌است.

وی ادامه داد: چرا که خداوند متعال برای ما آشکار کرده که این قوم، قساوت قلب دارند، عهدشکنان، پیمان‌شکنان، و از اخلاقیات منفی برخوردارند؛ خداوند فرموده است، آنها هم خودشان دروغ می‌گویند و هم دروغ را پذیرفته و تقویت می‌کنند. این ویژگی اخلاقی، بخشی از طبیعت آنهاست.

امام جمعه اهل سنت کنارک بیان کرد: همچنین خداوند می‌فرماید که اینان قانون‌پایبند نیستند، همیشه دستورات الهی را می‌شکنند، عهد را به چالش می‌کشند، و دستورات خدا را تغییر می‌دهند. اینها از ویژگی‌های اخلاقی یهود و نصارا هستند.

وی تاکید کرد: به همین دلایل خداوند متعال بر آنها غضب خود را نشان داده است؛ بغض خداوند بر اینان ذلت، عدم آرامش، و محرومیت از هدایت را آورد.

مولوی اسماعیل آذین در پایان گفت: این آیات، نه تنها تاریخی، بلکه هشداری برای همه‌ مسلمانان است. ما باید با آگاهی، ایمان، و مقاومت، از این مسیر دفاع کنیم؛ شهادت‌ها، نه فقط یادگاری از فداکاری، بلکه سوگندی است که ما را ملزم می‌کند تا راه ایشان را ادامه دهیم.