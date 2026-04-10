۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۹

علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: دشمن شناسی مهمترین ویژگی مسلمانان است

زاهدان - علما اهل سنت سیستان و بلوچستان گفتند: مهمترین ویژگی مسلمانان دشمن شناسی است و در این برهه حساس بیش از پیش اهمیت دارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و ایجاد جنگ در خاورمیانه، تحلیل ماهیت دشمنان اسلام و ریشه‌های تاریخی تقابل با جریان‌های صهیونیستی به یکی از موضوعات بنیادین تبدیل شده است.

بر اساس نصوص قرآنی و وقایع تاریخی، عداوت یهود با مسلمانان از دوران نبوت پیامبر اکرم (ص) تا به امروز، امری مستمر و فراتر از یک اختلاف ساده سیاسی بوده است؛ امری که ریشه در ویژگی‌های اخلاقی و عهدشکنی‌های این قوم دارد.

امروزه این دشمنی با رویکردهای جدید و پیچیده‌ای، از جمله جنگ‌های تحمیلی و نبرد بر سر هویت، امنیت و آزادی ملت‌ها، خود را نشان می‌دهد.

این چالش‌ها که تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شوند، در قالب مسائلی فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک، تلاش می‌کنند تا استقلال فکری و ایمان مسلمانان را هدف قرار دهند.

در چنین شرایطی، ضرورت «دشمن‌شناسی» و تمایز میان ارزش‌های ایمانی و توطئه‌های سیاسی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ایستادگی در برابر این فشارهای سازمان‌یافته و حفظ وحدت در مسیر حق و عدالت، تنها راه مقابله با جریان‌هایی است که با بهره‌گیری از تحریکات غربی، قصد تضعیف بنیان‌های جامعه اسلامی و حاکمیت ملی را دارند.

یهود و صهیونیسم دشمن سرسخت مسلمانان است

مولوی حمایت الله صدیقی امام جمعه شهرستان بمپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنگ رمضان و حمله رژیم آمریکایی صهیونیستی به این گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید؛ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَیَ أَوْلِیَاءَ.

وی ادامه داد: خداوند متعال در این آیه درس دشمن‌شناسی را برای همه ما مسلمانان خطاب قرار داده است؛ و هشدار می‌دهد ، مراقب باشید که یهود دشمن سرسخت شما هستند.

مولوی صدیقی بیان کرد: این حقیقتی است که از زمان حضرت موسی تا به امروز، همواره در تاریخ مسلمانان حضور داشته و همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: یهودیان همواره نقشه‌هایی علیه مسلمانان داشته‌اند و این را از زمان نبوت پیامبر اکرم (ص) به اثبات رسانده‌اند؛ در زمان رسول خدا (ص) بزرگترین آزار و اذیت‌ها از سوی یهودیان به پیامبر اکرم وارد شد.

امام جمعه اهل سنت بمپور افزود: این دشمنی، نه تنها تاریخی است، بلکه در عصر حاضر نیز به شکل‌های جدید و پیچیده ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جنگ رمضان که یک جنگ تحمیلی است، از سوی دشمنان مسلمانان، به ویژه عناصری که در سایه تحریکات یهودی و غربی عمل می‌کنند، بر کشور ما فشار آورده شده است.

مولوی صدیقی بیان کرد: این جنگ، نه تنها بر سر مرزها، بلکه بر سر امنیت، آزادی و هویت ملت ایران است.

وی ادامه داد: مردم ایران، به ویژه علمای اهل سنت، این جنگ را به شدت محکوم می‌کنند و از همه مسلمانان دعوت می‌کنند تا به این دشمنی‌ها توجه کنند و در برابر آن‌ها ایستادگی کنند.

امام جمعه اهل سنت بمپور بیان کرد: در این شرایط سخت حضور و حمایت همه جانبه مردم از انقلاب و نیروهای مسلح بسیار اهمیت دارد.

وی گفت: در این شرایط باید وحدت خود را حفظ کرده، از مسیر حق و عدالت پیش برویم؛ این وحدت ماست که دشمنان را از پای در می آورد.

دشمن شناسی وظیفه شرعی و ایمانی هر مسلمان است

مولوی الله بخش قاضی، امام جمعه اهل سنت فنوج در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از وظایف شرعی و ایمانی هر مسلمان، دشمن‌شناسی است؛ به این معنا که باید دشمنان دینی و ایمانی خود را به‌درستی بشناسد.

وی ادامه داد: خداوند سبحان در کلام پاک خود و رسول خدا (ص) در احادیث گهربار خود، این دشمنان را برای ما معرفی فرموده‌اند.

مولوی قاضی بیان کرد: در آیه ۱۲۰ سوره بقره، خداوند می‌فرماید: وَلَمْ یَکُنِ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ مُسْلِمِینَ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ الْحَقَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالِکٌ مِنَ اللَّهِ وَلِیٌّ شَیْءٌ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِیمُ

وی ادامه داد: این آیه به ما می‌گوید که یهود و نصارا هرگز از توی رسول خدا علیه السلام خشنود نخواهند شد، مگر اینکه دین و آیین خود را به‌طور کامل رها کنی.

امام جمعه اهل سنت فنوج افزود: اگر برای رضایت دشمنان از خواهشات یهود و نصارا پیروی کنی، هیچ کارسازی، نصرتی از طرف خداوند ذوالجلال وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: این آیه، نه تنها یک هشدار دینی، بلکه یک دستور شرعی برای تمایز و تفکر مستقل است. دشمنان دین، گاهی به شکل مساله‌های سیاسی، فرهنگی یا ایدئولوژیکی ظاهر می‌شوند و سعی می‌کنند ایمان را به شکلی ناپایدار و وابسته به دیگران تعریف کنند.

مولوی قاضی افزود: این جنگ خونین که بر کشور ما تحمیل شد؛ جنگی که خاورمیانه را درگیر کرده و بشریت را به چالشی بزرگ فراخوانده است؛ این جنگ، نه تنها مساله‌ای منطقه‌ای است، بلکه نمادی از تقابل ارزش‌های ایمانی و اخلاقی با توطئه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی است.

وی بیان کرد: یادآوری این آیه و این دستور خداوند، بسیار ضروری است: وَلَمْ یَکُنِ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ مُسْلِمِینَ؛ یعنی هرگز یهود و نصارا مسلمان نخواهند شد، مگر اینکه به حق و حقیقت پیروی کنند.

امام جمعه اهل سنت فنوج در پایان تاکید کرد: ایمان و دین، نباید به شکلی وابسته به تأیید دشمنان دینی باشد.

یهود بزرگترین دشمن اسلام‌ است

مولوی اسماعیل آذین امام جمعه اهل سنت کنارک، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهادت مقام عظیم ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، و همچنین شهادت سرداران بزرگوار، دانش‌آموزان شهید، و همه‌ ایثارگرانی که برای ایران اسلامی دفاع کردند، غمی است که دل ما را می‌سوزاند، اما همزمان نشانه‌ای از ایمان، اخلاص و پایداری است.

مولوی آذین ادامه داد: یهود و نصارا همیشه با مسلمانان مشکل داشته اند و این دشمنی و مشکل همچنان ادامه دارد؛ در واقع یهود بزرگترین دشمن اسلام‌است.

وی ادامه داد: چرا که خداوند متعال برای ما آشکار کرده که این قوم، قساوت قلب دارند، عهدشکنان، پیمان‌شکنان، و از اخلاقیات منفی برخوردارند؛ خداوند فرموده است، آنها هم خودشان دروغ می‌گویند و هم دروغ را پذیرفته و تقویت می‌کنند. این ویژگی اخلاقی، بخشی از طبیعت آنهاست.

امام جمعه اهل سنت کنارک بیان کرد: همچنین خداوند می‌فرماید که اینان قانون‌پایبند نیستند، همیشه دستورات الهی را می‌شکنند، عهد را به چالش می‌کشند، و دستورات خدا را تغییر می‌دهند. اینها از ویژگی‌های اخلاقی یهود و نصارا هستند.

وی تاکید کرد: به همین دلایل خداوند متعال بر آنها غضب خود را نشان داده است؛ بغض خداوند بر اینان ذلت، عدم آرامش، و محرومیت از هدایت را آورد.

مولوی اسماعیل آذین در پایان گفت: این آیات، نه تنها تاریخی، بلکه هشداری برای همه‌ مسلمانان است. ما باید با آگاهی، ایمان، و مقاومت، از این مسیر دفاع کنیم؛ شهادت‌ها، نه فقط یادگاری از فداکاری، بلکه سوگندی است که ما را ملزم می‌کند تا راه ایشان را ادامه دهیم.

کد مطلب 6796308

    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      مسلمانان هم شبیه به بقیه انسانهای روی کره زمین هستند هرچند که عبادت کردنشون متفاوت هست ،مسلمان اهل جنگ نیستند واگر کسی بهشون حمله کرد از خودشون دفاع می کنند مانند بقیه انسانها
    • Ft IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      شرمندگی برای آنهاییکه سکوت کردن

