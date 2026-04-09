به گزارش خبرنگار مهر، در آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت «قائد امت» که روز پنجشنبه در میدان ساعت تبریز برگزار شد، حجت الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی اظهار داشت: رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و مسئولان کشور در صف مقدم قرار داشته و جان خود را برای دفاع از مردم ایران پیش گذاشته و خود را سپر مردم کردند.

حجت‌الاسلام سرایی با اشاره به جان‌باختن برخی فرماندهان ارشد در جریان درگیری‌های اخیر گفت: این افراد در میدان حضور داشتند و پنهان نشدند. او همچنین تأکید کرد: اندیشه بسیجی لرزه بر پیکره جریان‌های سلطه‌گر می‌اندازد و رویکرد مسئولان کشور را ایستادن در برابر تهدیدها و محافظت از مردم توصیف کرد.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ماهیت خشونت‌آمیز تمدن غربی را عیان کرده و لازم است اقدامات مخرب دشمنان از جمله حمله به زیرساخت‌های انسانی و آموزشی برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

سه باور راهبردی در هدایت انقلاب

سرایی در ادامه سخنان خود سه عامل اعتقاد قلبی به خدا، اعتماد به توان داخلی و مسیر طی‌شده انقلاب و تربیت فرماندهان و نیروهای برجسته از دوران دفاع مقدس را در هدایت انقلاب اسلامی از سوی امامین انقلاب مؤثر دانست.

او با اشاره به شهید تنگسیری، این فرمانده را از چهره‌های پرورش‌یافته در دوران دفاع مقدس معرفی کرد و گفت: نیروهای تربیت‌شده او امروز مسئولیت کنترل تنگه هرمز را برعهده دارند.

حضور مردمی و ادامه آن تا پیروزی نهایی

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا حضور گسترده مردم در چهل روز گذشته را نماد وفاداری آنان به آرمان‌ها دانست و افزود: مردم ایران در شرایط مختلف، از جمله سرما و باران، زیر پرچم ایران حضور یافتند.

وی با نقل قولی از بنیانگذار انقلاب درباره زمان‌شناسی و وفاداری مردم ایران، تأکید کرد: جامعه ایرانی راه امامان را ادامه خواهد داد و میدان را ترک نخواهد کرد.

سرایی همچنین گفت مردم و نیروهای مسلح در روزهای گذشته تقسیم کار کردند؛ میدان نظامی بر عهده رزمندگان و حضور اجتماعی بر عهده مردم.

او افزود: میلیون‌ها نفر در پویش جانفدا اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته او، نیروهای ایرانی در این مدت با پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه درگیر شدند و نتیجه این رویدادها را تضعیف چهره قدرت آمریکا دانست.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کنونی بر لزوم حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که با دشمنان درگیر هستیم، نباید اجازه دهیم انسجام داخلی آسیب ببیند.