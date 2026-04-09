به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آق‌آرکاکلی در همایش بزرگ وحدت و بیعت اربعین شهید قائد امت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: جان‌فشانی عزیزانی که در مسیر اسلام و انقلاب به شهادت رسیدند، سرمایه‌ای بزرگ برای تداوم عزت و اقتدار کشور است.

وی با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه اسلامی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت انسجام ملی و همدلی میان شیعه و سنی هستیم و حضور مشترک مردم در صحنه، نشانه‌ای روشن از پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

آق‌آرکاکلی با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش برای تضعیف ایران هستند، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده هر زمان ملت ایران متحد و یکپارچه در میدان حضور داشته، تمامی تهدیدها خنثی شده و کشور با قدرت از بحران‌ها عبور کرده است.

وی به شکل‌گیری پویش «جان‌فدا برای ایران» اشاره کرد و گفت: این حرکت مردمی که به ده‌ها میلیون نفر رسیده، جلوه‌ای از آمادگی ملت برای دفاع از سرزمین و ارزش‌های خود است و پیام روشنی به دشمنان می‌دهد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر وعده الهی در نصرت مؤمنان خاطرنشان کرد: هر ملتی که در مسیر خداوند گام بردارد، مورد حمایت الهی قرار می‌گیرد و ملت ایران نیز با تکیه بر ایمان و وحدت، مسیر پیشرفت و پیروزی را ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد: امروز وظیفه همه ما صیانت از خون شهدا و حفظ انسجام ملی است تا ایران اسلامی همچنان مقتدر و سرافراز در برابر دشمنان باقی بماند.