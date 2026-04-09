به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه اداره کل ورزش‌ و جوانان آذربایجان شرقی آمده است:

با استعانت از خداوند قادر متعال و با عرض تبریک پیروزی رزمندگان اسلام بر جبهه کفر به استحضار ادارات ورزش وجوانان شهرستان‌ها هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی می‌رساند با عنایت به آتش بس موقت انجام یافته و تا اطلاع ثانوی تمامی فعالیت‌های هیئت‌های ورزشی با هماهنگی ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها بلامانع می باشد.

بدیهی است ادارات شهرستان‌ها برای این امر هماهنگی‌های لازم را با فرمانداران محترم انجام خواهند داد.

همچنین برگزاری هر گونه رویداد و مسابقات استانی و کشوری توسط شهرستان‌ها با اخذ مجوز از معاونت ورزشی اداره کل امکان پذیر خواهد بود.