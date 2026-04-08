به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی از ۱۷ فروردین ماه به میزبانی بیشکک قرقیزستان برگزار شد و در پایان این مسابقات محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به مدال طلا دست یافتند، عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم، محمدامین حسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و محمد حسینوند پناهی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و احمدرضا محسن نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

در رده بندی تیمی ایران با ۱۹۵ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت و برای هجدهمین بار قهرمان آسیا شد و تیم های قرقیزستان با ۱۵۳ و ازبکستان با ۱۳۶ امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد حسینوند پناهی در دور نخست با نتیجه ۴ بر صفر نورزات کابدی رخیموف از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب اختیار باتیروف از ازبکستان شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، حسینوند به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل اولان موراتبک اولو از قرقیزستان پیروز شد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۱ مین وو کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب سی یونگ ری دارنده مدال برنز المپیک و جهان از کره شمالی شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به دیدار رده بندی راه یافت. احمدی وفا در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر یربول کمالی اف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۳ کیلوگرم عرفان جرکنی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ هانگ وونگ چویی از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ از سد اسلام جان بهرام اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. جرکنی در این دیدار در مصاف با آفتاندیل تالایبک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر سونات عبداله یف از تاجیکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب رازاک بیشیکیف از قرقیزستان شد و به دیدار رده بندی رفت. محسن نژاد در این دیدار با توجه به آسیب دیدگی هانجائه چانگ از کره جنوبی و عدم شرکت این کشتی گیر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدجواد رضایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر تایشی ناریکانی از ژاپن را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر شهزاد کوچکوروف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. رضایی در این دیدار با با نتیجه ۲ بر ۱ و ضربه فنی مغلوی آلماتبک امانبک از قزاقستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ یونگ هون نوح از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر امان از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اسکو در این دیدار در یک کشتی نزدیک و با نتیجه ۳ بر ۳ مغلوب آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۲ کیلوگرم محمدامین حسینی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر دیدار امان نظراف از ترکمنستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر پرینسی از هند را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حسینی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شاهین بداغی از قطر شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر محمد سلطان زودا از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر محمدکودیر رسول اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر کومار سونیل از هند را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مینهو لی از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل اسلام یولویف از قزاقستان پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار پایانی با نتیجه ۷ بر ۱ نیتش از هند را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر کیم مین سئوک از کره جنوبی را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان را از پیش رو برداشت و بدون دادن امتیاز و با ۳ پیروزی امتیاز عالی به مدال طلا دست یافت.

رده بندی تیمی این رقابت ها:

۱- ایران ۱۹۵ امتیاز ۲- قرقیزستان ۱۵۳ امتیاز ۳- ازبکستان ۱۳۶ امتیاز ۴- هند ۱۱۵ امتیاز ۵- قزافستان ۱۱۲ امتیاز ۶- چین ۱۱۰ امتیاز ۷- ژاپن ۱۰۰ امتیاز ۸- کره جنوبی ۸۸ امتیاز

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- اختیار باتیروف (ازبکستان) ۲- لالیت (هند) ۳- محمد حسینوند پناهی (ایران) و هیوینگ شی (چین)



۶۰ کیلوگرم: ۱- علیشیر گانی اف (ازبکستان) ۲- سی یونگ ری (کره شمالی) ۳- علی احمدی وفا (ایران) و یو شیوتانی (کره جنوبی)



۶۳ کیلوگرم: ۱- آفتاندیل تالایبک اولو (قرقیزستان) ۲- عرفان جرکنی (ایران) ۳- هیون وونگ چویی (کره جنوبی) و کایسه ای تانابه (ژاپن)



۶۷ کیلوگرم: ۱- رازاک بیشیکیف (قرقیزستان) ۲- کانسوکه شیمیزو (ژاپن) ۳- احمدرضا محسن نژاد (ایران) و ساچین ساهراوات (هند)



۷۲ کیلوگرم: ۱- آلماتبک امانبک (قزاقستان) ۲- محمدجواد رضایی (ایران) ۳- شهزاد کوچکوروف (ازبکستان) و دونگیو لی (چین)



۷۷ کیلوگرم: ۱- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲- علی اسکو (ایران) ۳- دانیورخان نکیبوف (ازبکستان) و یونگهون نوح (کره جنوبی)



۸۲ کیلوگرم: ۱- شاهین بداغی (قطر) ۲- محمدامین حسینی (ایران) ۳- پرینسی (هند) و ابراگیم ماگومادوف (قزاقستان)



۸۷ کیلوگرم: ۱- آسان ژانیشوف (قرقیزستان) ۲- غلامرضا فرخی (ایران) ۳- کومار سونیل (هند) و نورسلطان تورسینوف (قزاقستان)



۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (ایران) ۲- نیتش (هند) ۳- اسلام یولویف (قزاقستان) و زیگانگ وانگ (چین)



۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده (ایران) ۲- رافائل تسیتسواشویلی (ازبکستان) ۳- کیم مینسئوک (کره جنوبی) و ونهائو جیانگ (چین)