۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

کشتی قهرمانی آسیا- بیشکک

تلاش یزدانی برای مدال برنز آسیایی

امیرمحمد یزدانی با شکست رقیب مغولستانی خود در گروه بازنده‌ها توانست به مرحله رده بندی راه پیدا کند و برای کسب مدال برنز تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد. در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور اول با نتیجه ۲ بر صفر ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، به گروه بازنده ها راه یافت.

وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر ۱سومیابازار زاندانبود از مغولستان را از پیش رو برداشت و به دیدار رده بندی راه یافت. یزدانی در این دیدار مقابل اروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان قرار می گیرد.

سیده فرزانه شریفی

