به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در پاسخ به این سوال که حرکت خودجوش رسانههای خارجی در داخل و خارج از کشور در زمینه جنگ، آیا به معنای واقعی توانستند ادای دین کنند؟ گفت: به نظر میآید که هرچقدر که جنگ روزهای بیشتری را میگذراند ارتباط این جنگ مظلومانه با وجدان بشریت رابطه بهتر و قویتری پیدا میکند و رسانه به عنوان صدای وجدان بشری هر چه زمان میگذرد به انتقال این صدا نزدیکتر میشوند.
وی ادامه داد: شاید در روزهای اول هنوز این صدا روشن نبود اما اکنون با گذشت بیش از یک ماه و چند روز، ما هر روزی را که نگاه میکنیم رسانههای جهانی چه رسانههای غربی و چه رسانههای شرقی را که مشاهده میکنیم به شکل جدیتری این فضا را منتقل میکنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: راهپیمایی که ما در شهرهای مختلف جهان میبینیم هم بخشی از آن برمیگردد به فعالیتی که رسانهها انجام دادند و بازنمایی آن را هم رسانهها انجام میدهند.
او ادامه داد: مطمئن هستیم مظلومانی که خونشان بر زمین ریخته، در این آب و خاک صدای آنها بیپژواک جهانی نمیماند، رسانهها هم در سطح جهان قدم به قدم برای رساندن این صدا تلاش میکنند. علیالقاعده این همکاری و همراهی رسانهها به اینکه پایان عزتمندانه این جنگ را ما شاهد باشیم، کمک میکند.
صالحی در پاسخ به این سوال که در روایت ایران نسبت به رسانههای دیگر یعنی رسانههای معاند بسیار موفقیتآمیز عمل کرد، گفت: به نظر میآید بخاطر همین ارتباطی که با فطرت در حقیقت انسانی پیدا شده روایت ایرانی و روایت انسانی مسیر خودش را پیدا میکنند در آن زمان دیگر رسانه ایرانی و غیر ایرانی نمیشناسد، همه رسانهها به نحوی در حقیقت بیانگر این صدای انسانه مظلوم ایرانی محسوب میشوند.
