به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ با حضور در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد و بازدید از کاخموزههای شاخص این مجموعه، از جمله کاخ سبز، کاخ ملت، موزه برادران امیدوار و موزه پوشاک سلطنتی، به ارزیابی میدانی خسارات ناشی از حملات هوایی اخیر پرداخت؛ بازدیدی که با هدف تبیین ابعاد واقعی تعرض به میراث تمدنی ایران صورت گرفت.
صالحی امیری، در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه میراثفرهنگی انجام شد، از بخشهای مختلف مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، به عنوان یکی از مهمترین کانونهای حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران، بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت بناها، آثار و اشیای تاریخی آسیبدیده قرار گرفت.
این بازدید با تمرکز بر کاخموزههای شاخص مجموعه، از جمله کاخ سبز، کاخ ملت، موزه برادران امیدوار و موزه پوشاک سلطنتی، انجام شد؛ فضاهایی که هر یک بهمثابه روایتگر بخشی از تاریخ معاصر و تجلیگاه هنر، معماری و زیست فرهنگی ایران به شمار میروند.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، مجموعه سعدآباد در جریان حملات هوایی اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی، دچار آسیبهای قابل توجهی در بخشهایی از زیرساختها، بناها و برخی اشیای موزهای شده است؛ خساراتی که ابعاد آن نیازمند بررسیهای تخصصی دقیق و برنامهریزی برای مرمت و احیای علمی است.
وزیر میراثفرهنگی در جریان این بازدید، با تأکید بر جایگاه بیبدیل میراثفرهنگی در منظومه امنیت ملی و هویت تاریخی کشور، تصریح کرد که صیانت از این سرمایههای تمدنی، بخشی از راهبرد کلان حفظ انسجام ملی و پاسداشت حافظه تاریخی ایرانیان محسوب میشود.
مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، بهعنوان یکی از برجستهترین مجموعههای تاریخی کشور، نهتنها حامل لایههای متعددی از تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران معاصر است، بلکه بهمثابه یک نماد هویتی، نقش مهمی در بازنمایی تصویر ایران در سطح جهانی ایفا میکند.
