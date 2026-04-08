پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی شهادت فاطمه میر شاعر و نویسنده

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ در پی به شهادت رسیدن فاطمه میر شاعر و نویسنده پیام تسلیت داد.
در متن پیام وی آمده است:
شهادت سرکار خانم فاطمه میر، شاعر و نویسنده جوان مانند دیگر هممیهنان عزیزمان در پی حملات هوایی دو رژیم غاصب امریکا و صهیونیستی به تهران، بسیار مایه تاسف و تاثر اینجانب و همکارانم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.
شهادت ایشان بار دیگر نشان داد که دامنه این تجاوز، تنها متوجه زیرساختها و اهداف نظامی نیست، بلکه جان انسانها، اندیشهها و صداهای عمومی مردم این سرزمین را نیز نشانه گرفته است؛ که خود نشانهای از دشمنی آشکار با همه آحاد مردم ایران است؛ نه اهداف نظامی و حتی زیرساختها و مواردی دیگری که گفته میشود.
اینجانب به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن محکومیت این جنایت، شهادت این فرهیخته ارجمند را به خانواده ایشان و جامعه فرهنگی کشور تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای خانواده آن شهیده عزیز، صبر و آرامش قلب خواستارم. بیتردید، مسیر فرهنگ و هنر این سرزمین، با حذف صداها متوقف نخواهد شد.
