مشکل فنی سبب قطع برق بخشی از مناطق غرب مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بروز یک مشکل فنی گذرا در شبکه توزیع، برق برخی مناطق در شهرستانهای نوشهر، چالوس و نور بهطور موقت قطع شد و نیروهای فنی در حال انجام عملیات برای بازگرداندن جریان برق هستند.
این قطعی برق که بخشهایی از مناطق غرب مازندران را تحت تأثیر قرار داده، ناشی از یک مشکل فنی گذرا در شبکه اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، گروههای عملیاتی شرکت توزیع برق غرب مازندران با اجرای مانورهای لازم روی خطوط، در تلاش هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن، برق مشترکان را مجدداً برقرار کنند.
گفته میشود روند برقدار شدن شبکه در حال انجام است و انتظار میرود تا دقایقی دیگر، مشکل بهطور کامل برطرف شود.
غرب مازندران یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک دارد و از دقایقی قبل روند برق دار شدن منطقه شتاب گرفته است
