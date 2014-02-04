به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود جبهه های هوای سرد زمستانی و بارش‌های گسترده در اکثر استان‌های نیمه شمالی کشور، وزارت نیرو با انتشار اطلاعیه ای، اعلام کرد: از حدود 145 روستای غرب مازندران که به دلیل قطعی برق، از امکان تامین آب محروم شده بودند بیشتر روستاهای شهرستان‌های نوشهر و چالوس از برق و آب برخوردار شده اند.



بنابراین بيش از 115 روستاي فاقد آب و برق رفع مشکل شده و انتظار است با تلاش گروه‌های راهداری و باز شدن مسیر، امکان تامین خدمات آب و برق در این روستاها نیز با سرعت فراهم شود.



در این اطلاعیه تاکید شده است: با توجه به نزول برکات الهی و بارش برف سنگین در بسیاری از نقاط کشور بويژه در استان مازندران كه بي سابقه بوده است، بخشی از خطوط برق فشار قوی، فشار متوسط، فشار ضعيف و پست‌های مربوطه در مناطق شهری و روستايي و سخت گذر، دچار حادثه و متعاقب آن منجر به قطع برق شدند به طوری‌که ارتفاع برف در برخی مناطق فراتر از دو متر بوده و موجب شده است برخی از تجهیزات شبکه برق در زیر برف دفن شود.



پایان خاموشی 159 شهر و روستای مازندران



این شرایط موجب خاموشی 14 شهر و 145 روستا در استان مازندران و برخی شهرهای استان گیلان شد و به تبع آن با فاصله چند ساعت، سامانه آب‌رسانی در شهرها و روستاهای مورد اشاره دچار نوسان یا اختلال شدند.



در همین راستا از صبحگاه روز بروز حادثه، مدیران ارشد وزارت نیرو (مدیران عامل شرکت‌های توانیر و مهندسی آبفا) به منطقه اعزام و به همراه کارکنان خدوم صنعت آب و برق، از نزدیک به مدیریت حادثه و رفع مشکلات اقدام كردند و همزمان 120 اکیپ امدادی مجهز به ماشین آلات و ابزار کار موردنیاز از سوی استان‌های همجوار و تهران به منطقه اعزام شدند.



در این اطلاعیه تاکید شده است: هم اکنون تمام ایستگاه‌ها و پست‌های برق در این استان ها فعال هستند و ممکن است خاموشی های پراکنده ای در برخی مناطق وجود داشته باشد که معمولا علت آن سقوط درختان بر روی تجهیزات و خطوط توزیع و اشکالات موردی است که این گونه موارد هم به سرعت در حال برطرف شدن است.



برق تنكابن، نشتارود و شيرود وصل شد



در حال حاضر حدود 75 درصد شبكه فشار ضعيف سه شهر تنكابن، نشتارود و شيرود برق‌دار شده‌اند و پيگيري‌هاي مداوم براي رفع مشكلات باقيمانده ادامه دارد ضمن آنكه با توجه به ميزان خسارت‌ها برای برق رسانی به برخی از روستاهایی که کماکان دچار قطعی برق هستند، مشکل اصلی، مسدود شدن راه‌های ارتباطی است که همزمان با گشایش مسیرهای تردد، نسبت به تداوم خدمات رسانی اقدام می شود.



آخرین وضعیت تامین آب مشترکان

در مورد آب نیز، با تمهیدات اندیشیده شده و با استفاده از ژنراتورهاي مستقر در محل و 13 ديزل ژنراتور اعزامي از استان هاي معين، به تداوم آب‌رساني اقدام شده است و در زمان كنوني 100 درصد مشتركان آب شرب شهري شهرهاي غرب مازندران به جز تنكابن، نشتارود و شيرود آبرساني شده اند و در حال حاضر 97 درصد مشتركان از آب و فاضلاب استفاده مي كنند.



از حدود 145 روستای غرب مازندران که به دلیل قطعی برق، از امکان تامین آب محروم شده بودند بیشتر روستاهای شهرستان های نوشهر و چالوس از برق و آب برخوردار شده اند؛ بنابراین 116 روستاي فاقد آب و برق رفع مشکل شده و انتظار است با تلاش گروه های راهداری و باز شدن مسیر، امکان تامین خدمات آب و برق در 29 روستاي باقيمانده نیز با سرعت فراهم شود.



در پايان این اطلاعیه وزارت نیرو، اعلام کرده است: از وقفه پیش آمده در ارائه خدمات آب و برق به ساکنان محترم برخی شهرهای شمالی کشورمان پوزش می طلبیم.