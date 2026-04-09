به گزارش خبرگزاری مهر، چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی ظهر امروز پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه پس از اعلام آتش بس را تشریح کرد و با تقدیر از مواضع کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی در حمایت از توقف جنگ و برقراری آتش‌بس، بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به این آتش‌بس بعنوان‌ زمینه‌ای برای خاتمه کامل جنگ در همه جبهه‌ها -همانطور که در پیام نخست وزیر پاکستان بر آن تصریح شده- تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص وضعیت تنگه هرمز تصریح کرد: در صورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود در دوره توقف جنگ، تردد امن در تنگه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با نظرداشت محدودیت‌های فنی موجود مقدور خواهد بود.

وزیر امور خارجه کره جنوبی ضمن استقبال از اعلام آتش‌بس و توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، بر اهمیت توقف حملات نظامی در کل منطقه و تضمین ثبات و امنیت پایدار با تداوم مذاکرات و حصول نتایج ملموس تأکید نمود.

وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی در خصوص روابط دوجانبه تهران-سئول و همکاری‌های کنسولی نیز تبادل نظر کردند.