اسلامی: رهبر شهید انقلاب اسلامی راهگشا بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی صبح امروز، (۲۰ فروردین‌ماه) همراه با سایر آحاد ملت ایران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسَهُ الزکیه) رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.

اسلامی در این آیین اظهار کرد: یاد و خاطره حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسَهُ الزکیه) رهبر شهیدمان را گرامی می‌داریم؛‌ ایشان در این سال‌ها رسالت خودشان را به نحو احسن انجام دادند و در اصل زمان را بیدار کردند؛ نقشی که امام خامنه‌ای رحمه الله علیه در این دوران ایفا کردند؛ نقشی چند وجهی بود.

وی تصریح کرد:‌ امید همه ما ظهور امام زمان (عج) است و امام خامنه‌ای در این دوران نقش نائبی خویش را به شایستگی ایفا کردند. رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره راهگشا بودند و با تکیه بر علم و دانش روز برای پیشرفت و عزت ملت گام برمی‌داشتند و اقتدارآفرینی می‌کردند و با توجه به هدایت‌های داهیانه ایشان؛ ایرانیان امروز سربلند هستند و در دنیا از آبروی فراوانی برخوردارند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: شهادت رهبر شهید امت اسلامی به دست وحشی‌ترین آدم‌های روی زمین؛ پاداش زحمات ایشان در این دنیا بود. یاد امام خامنه‌ای (قدس الله نفسَهُ الزکیه) همچون امام خمینی (ره) تا انتهای تاریخ در قلب‌ها و ذهن‌ها زنده و جاودانه‌ خواهد ماند؛ راه ایشان مشخص است و نائب ایشان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای همین سیره و شیوه را ادامه می‌دهند و ایران ما قدرتمند راه پیشرفت، عزت و سربلندی خود را طی می‌کند.

وی تصریح کرد: آن‌ها این جنگ خانمان‌سوز را راه انداختند و در مقابل مردم عزیز کشورمان که واقعا افتخار جهانیان هستند، پایداری و اتحاد خویش را نشان دادند و با ایمان راسخ پای انقلاب اسلامی ایستادند و این ایمان و وحدت سرمایه بزرگی محسوب می‌شود.

اسلامی افزود: از این پس حرکت ما یک حرکت جهشی خواهد بود. با حرکت‌های جهشی‌تر در مسیر دستیابی به دستاوردها حرکت خواهیم کرد. همان‌طور که سیاسیون دنیا گفته‌اند ایران اکنون به عنوان قدرت چهارم دنیا ظاهر شده و باید توجه داشت که این قدرت الهی بوده و به مردم تعلق دارد و موجب عزت مردم شده و از این پس ایرانی آباد و سربلند همیشه بر تارک جهان خواهد درخشید.

معاون رییس‌جمهور عنوان کرد: دشمنان ما نمی‌بینند و نمی‌شنوند زیرا اگر فهم داشتند ۴۷ سال با ایران دشمنی نمی‌کردند و به مردم ایران این همه ظلم روا نمی‌داشتند؛ آن‌ها نمی‌فهمند و نمی‌خواهند بپذیرند که یک کشوری پیشرفت کند و در مرز دانش قرارگیرد و قدرتمند باشد اما تحت سلطه آنان نباشد.

وی اظهار کرد: آن‌ها با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات و فرماندهان فکر کردند که کار انقلاب اسلامی ایران را تمام خواهند کرد در حالی که نمی‌فهمند انقلاب اسلامی یک باور، مکتب، اعتقاد و جریان پایدار بوده و در ذات اقدس الهی ریشه دارد و خداوند برای آن وعده پیروزی داده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: پیروز این میدان، مردم ایران هستند که با اعتقاد و ایستادگی و تبعیت از رهبر خودشان به دنیا نشان دادند که سلطه پذیر نیستند و سلطه ستیز هستند.

وی گفت: کسی که تقاضای آتش‌بس می‌کند، مستاصل شده است. نیروهای مسلح ما تقاضای آتش‌بس نکردند. کشور ما قدرتمند است ‌و کسی نمی‌تواند مردم ما را مرعوب کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کزد: ۴۷ سال دشمنی کردند و دشمنی خود را با این جنگ و جنایاتی که صورت دادند به اوج رساندند و باید بدانند این مسیر، مسیری نیست که ذره‌ای از آن نتیجه بگیرند.





