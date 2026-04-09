یکتا: وحدت ملت ایران معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج حسین یکتا، ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ وحدت و بیعت اربعین شهید قائد امت با تسلیت چهلم «رهبر شهید» و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: در روزهای اخیر، حوادث مهمی رخ داده که توجه جهانیان را به خود جلب کرده و نشان‌دهنده قدرت و انسجام ملت ایران است.

وی با اشاره به مواضع دشمنان افزود: در حالی که برخی تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی ایران را دچار بحران کنند، امروز پس از گذشت هفته‌ها، اقتدار و پایداری ملت ایران برای همه آشکار شده است.

یکتا با تأکید بر نقش وحدت ملی افزود: آنچه در این مقطع به‌وضوح دیده شد، همدلی و حضور مردم در صحنه بود که به‌عنوان یک نصرت الهی، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و کشور را در مسیر قدرت قرار داد.

وی ادامه داد: این انسجام و تبعیت از رهبری، عامل اصلی عبور از چالش‌ها بوده و نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با بصیرت و اتحاد عمل می‌کند.

این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی این تحولات گفت: امروز حتی تحلیلگران خارجی نیز به جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت اثرگذار در منطقه اذعان دارند و این نتیجه ایستادگی و مقاومت مردم است.

یکتا همچنین با تأکید بر استمرار مسیر مقاومت خاطرنشان کرد: راهی که با خون شهدا ترسیم شده، با قدرت ادامه خواهد یافت و آینده‌ای روشن برای ملت ایران رقم خواهد زد.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت افزود: نام و یاد شهدا همواره الهام‌بخش ملت ایران بوده و این فرهنگ، عامل تداوم حرکت کشور در مسیر عزت و پیشرفت است.