به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بهاباد که در مسجد جامع این شهر اقامه شد به اربعین شهادت رهبر امت اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: ولیّ امر شهیدی که خود از سلاله پاکان و از تبار یاوران حقیقی حضرت ولی عصر(عج) بود و نماد پیوند عمیق امامت و امت در عصر غیبت شد. شهید امام خامنه‌ای نشان داد که نائبان حقیقی امام زمان(عج) در هر عصر، کسانی هستند که با تمام وجود در راه آرمان‌های اهل بیت(ع) گام برمی‌دارند.

امام جمعه بهاباد به سخنان رهبر عزیزمان و بیانیه‌ای که شب گذشته صادر شد، نکات مهم و دستورالعمل‌هایی داشت که توجه به آن‌ها بر همه ما لازم است. در این فرصت به چند نکته اشاره می‌کنم ادامه داد: داغی که بر دل‌های ما نشسته است، این داغ در وجود همه ما حماسه‌ساز شد. این داغ سنگین است و یادآور صحنه‌هایی که حضرت آقا در آن حضور داشتند. ملت عزیز ایران از این داغ حماسه بزرگ ساختند. حضور حماسی مردم در میادین و مراکز مذهبی ما، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ به حاکمیت و نظام اسلامی است.

ابراهیمی به حضور پرشور و باشکوه مردم در این چهل شب در میادین و خیابان اشاره کرد و افزود: چهل روز و چهل شب حضور گسترده مردم در میدان‌ها، مراکز مذهبی و شهرهای مختلف، حقیقتاً ستودنی است. رهبر عزیز انقلاب فرمودند این حضورها از این پس ارزش و افتخاری مضاعف خواهد داشت؛ همان‌گونه که در جنگ نظامی منشأ یأس و شکست دشمن شد، در ادامه مسیر و در روند مذاکرات نیز اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات، دشمن را ناامید ساخت افزود: حضور مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات، دشمن را ناامید ساخت، همان‌طور که در زمان جنگ، حضور مردم منشاء اصلی یأس و ناکامی دشمن بود، اکنون نیز این حضور در مذاکرات و محافل اجتماعی معنا دارد.

امام جمعه بهاباد با اشاره به اینکه دشمن تلاش دارد تا بین مردم اختلاف ایجاد کند و شبهاتی نسبت به مسئولین نظام مطرح میکند اظهار داشت: دشمن تلاش دارد تا بین مردم اختلاف ایجاد کند و شبهاتی نسبت به مسئولین نظام و شخصیت‌های مختلف الان دارد مطرح می‌کند زیرا صحبت‌های آقا یک فصل الخطاب برای ماست. ما باید با تمام توان در برابر استکبار بایستیم و انسجام و اتحاد خود را حفظ کنیم.

ابراهیمی با تاکید توجه به انسجام واتحاد در کشور و بین مردم ضروری است گفت: برای آینده کشور، توجه به انسجام و اتحاد ضروری است. ما نشان داده‌ایم که در برابر دشمن از پای نخواهیم نشست و پیروزی ممکن خواهد بود. مهم‌ترین رمز موفقیت ما در این راه توکل به خداوند متعال و حفظ وحدت است.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه حضور مردم یعنی پذیرش و پشتیبانی از حاکمیت، و این موضوع در هر دو مرحله چه زمان درگیری نظامی و چه در این دوره‌ تعیین مهلت اهمیت دارد خاطرنشان کرد: باید مراقب بود؛ دشمن در این شرایط به دنبال ایجاد اختلاف در میان مردم است. ایجاد شبهه درباره مسئولان، ارکان نظام، تصمیم‌ها و حتی درباره دشمن، همه تلاش‌هایی برای ایجاد دو قطبی و تفرقه در صفوف ملت است. در این مرحله باید هوشیار بود. فصل‌الخطاب، وحدت و انسجام مردم است.

وی تاکید کرد: با تمام توان باید در میدان بمانیم تا استکبار در منطقه زمین‌گیر شود. خسارت‌هایی که وارد شده، خون بهای تمام شهیدان، رنج جانبازان و زیان‌هایی که ملت دیده است، این خسارت‌ها تمام و کمال از متجاوزان پس گرفته خواهد شد و بی‌پاسخ نخواهد ماند. متجاوزان رها نخواهند شد و پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد.

محسن ابراهیمی ادامه داد: اکنون در مرحله جدیدی از این نبرد قرار گرفته‌ایم؛ مرحله‌ای که نیازمند انسجام بیشتر، وحدت افزون‌تر و همکاری گسترده‌تر اجتماعی است. در این روزها توجه به نیازها، کمک به یکدیگر و حضور در میدان‌های اجتماعی ضرورت دارد. همان‌گونه که در ابتدای انقلاب و در تشکیل نهادهایی همچون بنیاد مسکن، انسجام و همدلی مردم کارساز بود، امروز نیز چنین انسجامی مورد نیاز است.