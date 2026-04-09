به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته و برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۵، گفت: این استان با دارا بودن ۱۸۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و فعالیت ۱۰۰ هزار بهره‌بردار، سالانه یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن محصول تولید می‌کند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی شرق کشور دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته تمرکز اصلی سازمان بر ارتقای بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها بوده است، اظهار کرد: ۲۵۲ پروژه عمرانی با اعتبار مصوب ۳۹۵ میلیارد تومان اجرا شد که احیا و مرمت ۲۵۶ رشته قنات به طول ۷۵ کیلومتر و اجرای یک‌هزار و ۳۴۲ هکتار سامانه‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین اقدامات حوزه آب و خاک به شمار می‌رود.

اسفندیاری ادامه داد: در حوزه تسهیلات، ۶۲۶ میلیارد تومان به ۹۱۸ طرح پرداخت شد که با احتساب آورده متقاضیان، حجم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و زمینه ایجاد و تثبیت اشتغال برای یک‌هزار و ۸۰۰ نفر فراهم شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح ۳۳۶ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود یک همت (هزار میلیارد تومان)، گفت: اجرای این طرح‌ها موجب بهره‌مندی حدود ۱۰۰ هزار خانوار روستایی و عشایری شد.

وی افزود: سطح گلخانه‌های استان به ۷۹ هکتار افزایش یافته و پروژه بزرگ استخر قنات بلده فردوس نیز به بهره‌برداری کامل رسیده است. همچنین با اجرای اقدامات فنی، بهره‌وری آب به ۱.۴۱ کیلوگرم بر مترمکعب، راندمان آبیاری به ۴۹ درصد و ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان به ۲.۶۳ اسب‌بخار رسید.

اسفندیاری از آغاز نهضت تولید انرژی پاک در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: عملیات احداث نیروگاه‌های خورشیدی در جوار ۱۲۰ حلقه چاه کشاورزی آغاز شده و تاکنون ۸۸ حلقه چاه به این سیستم مجهز شده‌اند تا پایداری تولید در زمان ناترازی برق تضمین شود.

وی درباره اقدامات بازرگانی و حمایتی نیز اظهار کرد: سال گذشته هفت هزار و ۴۰۰ بازدید نظارتی از بازار انجام شد و ۳۴ هزار تن گوشت مرغ گرم در استان توزیع و ۱۴ هزار تن نیز به استان‌های همجوار ارسال شد. همچنین چهار هزار و ۵۰۰ تن برنج، سه هزار و ۳۰۰ تن شکر و ۲۲۰ تن روغن مایع در استان تأمین و توزیع شد.

به گفته وی، در بخش پشتیبانی دام، ۴۱۱ هزار تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و سویا در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت. همچنین ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن گندم مازاد کشاورزان به صورت تضمینی خریداری و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع کود شیمیایی نیز توزیع شد.

اسفندیاری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را از محورهای اصلی برنامه‌های سال ۱۴۰۵ دانست و افزود: راه‌اندازی بورس زرشک و زعفران، پیگیری احداث شهرک تخصصی زرشک در سطح ۵۰ هکتار، احیای واحدهای راکد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش ظرفیت سردخانه‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌رو است.

وی توسعه آبزی‌پروری در استخرهای دومنظوره، اجرای طرح‌های اصلاح نژادی دام سبک و سنگین و بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین را از برنامه‌های امسال برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین تدوین برنامه چهارساله رفع ناترازی آب را نخستین اولویت این سازمان عنوان کرد و گفت: این برنامه بر پایه شش محور اصلی از جمله توسعه گلخانه‌ها، ایجاد سایبان باغات، کشاورزی حفاظتی و اجرای طرح الگوی کشت تدوین می‌شود.