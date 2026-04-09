۲.۵ میلیون تن کالا در ایلام جابه جا شد

حیدر دشتی‌پور اظهار در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: این میزان کالا در قالب ۱۶۱ هزار و ۷۴۶ سرویس (بارنامه) جابجا شده است که در شاخص تعداد بارنامه، شاهد رشد ۹ درصدی در جابجایی کالا توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان هستیم.

وی با اشاره به نوع کالاهای جابجا شده در این مدت، افزود: سیمان، گندم و انواع مصالح ساختمانی بیشترین سهم را در میان کالاهای جابجا شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام بر تداوم نظارت‌های دقیق بر عملکرد بخش حمل و نقل تاکید کرد و یادآور شد: تیم‌های گشت نظارتی این اداره‌کل به صورت مستمر و شبانه‌روزی در سطح محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و نحوه ارائه خدمات و فعالیت ناوگان را رصد می‌کنند.

دشتی‌پور تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی رانندگان یا شرکت‌ها، پرونده متخلفان جهت بررسی و صدور رأی به کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ رسیدگی به تخلفات سازمان راهداری ارجاع و برابر ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان و صاحبان کالا خواست هرگونه شکایت، انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مطرح کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.

در حال حاضر ۷۰ شرکت حمل و نقل کالا در استان ایلام فعال هستند و پنج هزار و ۷۸۵ راننده نیز در این بخش به ارائه خدمت می‌پردازند.