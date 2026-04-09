عجم: مذاکره بدون پذیرش شروط ۱۰ گانه ایران اسلامی معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در میان امام خمینی(ره) شاهرود ضمن گرامیداشت پیروزی ملت ایران اسلامی در برابر دشمن در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اعلام کرد: روا نیست که مردم ایران اسلامی و مسئولان ما از موضع خود در قبال دشمن کوتاه بیاید.

وی افزود: دشمن با انواع حیله‌هایی که دارد قطعاً در کوس پیروزی خودش خواهد دمید و ما مردم و نیروهای مسلح و مسئولان کشور نباید جز به شکست دشمن و پیروزی جمهوری اسلامی به چیز دیگری فکر کنند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن با مطرح کردن کلماتی مانند مذاکره اذهان برخی جوانان غیور و انقلابی ما را نگران کرده است، تاکید کرد: مذاکره در زمانی انجام خواهد شد که دشمن تمام شروط ما را پذیرفته باشد.

عجم با بیان اینکه شروط ۱۰ گانه جمهوری اسلامی ایران را وقتی به عنوان پایه مذاکره پذیرفتند، مذاکره آغاز می‌شود، تاکید کرد: مردم، مسئولان و نیروهای مقتدر مسلح ما بر پذیرش شروط که از آن به عنوان پیروزی یاد می‌شود اصرار دارند.

وی با بیان اینکه امروز ملت استوار ایران اسلامی بر همان قاعده و مرام هستند که مذاکره بدون پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران معنایی ندارد، افزود: قدر مسلم این است که دشمن در نبرد با ملت بزرگوار ایران اسلامی شکست خورده و می‌خواهد آن را توجیه کند.