حجت الاسلام مجیدی: امام شهید، هادی امت در حیات و شهادت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی ظهر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید با اشاره به جایگاه رهبران الهی در هدایت بشر اظهار داشت: نقش امام شهید ما همچون امام راحل، ادامه‌دهنده مسیر پیامبران و اهل بیت (ع) برای رساندن انسان به مقام بندگی بود؛ همان گونه که خدا در قرآن فرمود «جن و انس را جز برای بندگی نیافریدم.»

وی افزود: انقلاب اسلامی پس از ۱۴۰۰ سال، دانشگاهی را شکل داد که اساتید آن امام راحل و امام شهید بودند؛ مکتبی که مردم را در تراز «عین جمهوری اسلامی ایران» تربیت کرد. امام شهید در طول رهبری خود، مردمی را پرورش داد که با الهام از مکتب حسین بن علی (ع)، پرچم «لا اله الا الله» را بر دوش گرفته‌اند.

مدیرکل اوقاف قزوین تصریح کرد: امام شهید در آخرین بیانات خود فرمود اگر پس از کودتای صهیونیستی-آمریکایی حادثه‌ای رخ دهد، خداوند مردم ایران را مبعوث خواهد کرد.

وی تصریح کرد: خونی که از این شهید عزیز بر زمین ریخته شد، حرارت خون حسین بن علی (ع) را در دل مؤمنان زنده کرد و همه ما را در این ۴۰ شبانه‌روز به میدان کشاند.

مجیدی با تأکید بر تداوم خط مقاومت گفت: امروز برخی گمان نکنند که جنگ رمضان به پایان رسیده است؛ جنگ از سنگر موشک و پهپاد به سنگر دیپلماسی جابه‌جا شده، اما این به معنای مذاکره از سر ضعف یا وادادگی نیست.

وی تاکید کرد: همان‌گونه که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده، جنگ همچنان پیش روی ماست و در این دو هفته دیپلماسی، ذره‌ای از اهداف خود کوتاه نخواهیم آمد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن زبون با ایستادگی مردم پذیرفت که از همه خواسته‌هایش دست بکشد؛ او آمده بود جمهوری اسلامی را نابود کند، اما آن کسی که در تاریخ خواهد ماند و سرافکنده خواهد شد، آمریکا و اسرائیل هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اضافه کرد: امروز خون امام شهید، ملت، مسئولان و نظامیان را ید واحده کرده و خروش بی‌اعتمادی به دشمن در دل همه موج می‌زند.

حجت‌الاسلام مجیدی در پایان تأکید کرد: این مبارزه همچنان ادامه دارد و ما در روز اول جنگ ثابت کردیم پیروز میدان هستیم و پس از این نیز ثابت خواهیم کرد. مردم ایستاده در میدان، همان جمهوری اسلامی ایران است با مشت‌های گره‌کرده و فریادهایی که بر سر دشمن فرود می‌آید.