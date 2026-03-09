بصیرت ملت ایران مثال زدنی است؛ مسیر رهبر شهید ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم شامگاه دوشنبه در جمع مردم شهرستان شاهرود در مدرسه قلعه ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: آرزو می کنیم خون با برکت رهبر شهید انقلاب اسلامی موجبات تقویت انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام و مکتب نورانی شیعه شود.

وی با اشاره به حضور مردم شاهرود و سراسر ایران اسلامی در صحنه ها ایستادگی و حضور افزود: مردم بصیر ما با حضورشان در صحنه ها و عدم ترک میدان نشان داده اند که در عرصه های دفاع از نظام اسلامی پیشتاز هستند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بصیرت مردم ایران را مثال زدنی دانست و تاکید کرد: بیعت مردم شاهرود و دیگر نقاط کشور امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام واضحی برای دشمن داشت.

عجم با بیان اینکه حضور مردم شاهرود در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی همواره زبانزد بوده است، گفت: این روزها ما در غم فراغ امام شهید انقلاب اسلامی محزون هستیم اما آنچه که باید در دل مان نگهداریم و بغض مان را متراکم کنیم، مبارزه با استکبار و مقابله با تعدی سرزمین مان است.

وی با بیان اینکه باید در این شرایط حضورمان را در صحنه های حمایت از انقلاب اسلامی افزایش دهیم، افزود: این حضورها دشمن را در به دست آوردن دستاوردهایش نا امید می سازد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه هم اصل حضور و هم استمرار حضور امروز یکی از مهمترین رسالت های مردم ما است، بیان کرد: امروز شاهد هستیم که با تکیه بر قدرت لایزال خداوند و پشتیبانی ملت ایران اسلامی، قدرت ما در همه عرصه ها روز به روز افزون شده است.

عجم با بیان اینکه جنس قدرتی که ملت ایران اسلامی تولید می کند، قدرت نرم است، تاکید کرد: این قدرت نرم مردم است که حاکمی قدرت سخت نظامی، موشک ها و نیروهای مسلح ما است و لذا باید با حضورمان این قدرت نرم را حفظ و تقویت کنیم و راه آن هم استمرار حضور در میادین است.

وی با اشاره به انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی و بیعت میلیونی مردم با ایشان در روز دوشنبه بیان کرد: این انتخاب در جریان انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و عزتمندی ایران اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب تاثیر ویژه ای خواهد داشت و باید گفت راه رهبر شهید مان ادامه دارد.