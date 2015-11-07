بصیرت سد محکمی در برابر اسلام آمریکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الامین قاسمی عصر شنبه و در خلال همایش بصیرت ناجا به میزبانی حسینیه شهدای گمنام شاهرود، ضمن اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: در شرایط کنونی احتمال نفوذ طرفداران اسلام آمریکایی بین مسئولان و مردم وجود دارد لذا باید در این باره هوشیار بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها و بارها نسبت به نفوذ اسلام آمریکایی و لزوم اشاعه بصیرت در جامعه مخصوصا در بین نیروهای مسلح هشدار داده اند که این مهم ما را بر آن می دارد که آمادگی ذهنی خود را در شناخت دشمن بیش از پیش حفظ کنیم.

نیروهای مسلح پا در رکاب ولایت هستند

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه نیروهای مسلح همواره تابع فرمان ولی فقیه هستند، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره در رکاب ولایت و گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در همه عرصه ها حضور خود را به رخ دشمنان نظام کشیده اند.

قاسمی خاطرنشان کرد: بصیرت یعنی علم، باور و ایمان که تمامی مشکلات دنیای اسلام در طول تاریخ به دلیل عدم باور و ایمان به وجود آمده است.

وی افزود: جامعه ای که بصیرت ندارد در آن امام علی(ع) با معاویه مقایسه می شود و این تهدیدی بزرگ حتی برای بقای آن جامعه است چرا که می توان باعث خانه نشینی ربع قرن مولای متقیان شود.

آمریکا مشکلات جهان اسلام را رفع نخواهد کرد

امام جمعه شاهرود نیز در این همایش، با اشاره به نقش آمریکا در نا آرامی های منطقه گفت: آمریکا حتی گوشه ای از مشکلات جهان اسلام را نیز حل نخواهد کرد لذا آنانی که به شیطان بزرگ دل بسته اند از هم اکنون مایوس به شمار می آیند.

حجت الاسلام محمود ترابی، با بیان اینکه ملت ایران همواره در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کرده اند، ابراز داشت: آمریکا شعار تعامل و مذاکره می دهد و در عمل در تمامی کشورهای منطقه به دنبال جنگ، خون ریزی و منافع خود است که مذاکره با این دشمن دیرینه در این شرایط کاری ابلهانه است.

وی ادامه داد: ملت و دولت ایران اسلامی در هر شرایطی بر ای کاهش مشکلات با نظر رهبری ادامه مسیر می دهد.

شناسایی نقاط ضعف دشمنان ضروری است

امام جمعه شاهرود همچنین با بیان اینکه شناسایی نقاط ضعف دشمنان برای مسلمانان ضروری است، گفت: شناسایی نقاط ضعف استکبار جهانی، ایستادگی، مقاومت، بصیرت و برنامه ریزی برای پیروزی مقابل آنها ضروری است چرا که اصل بصیرت به معنای شناخت دشمن از دوست محسوب می شود.

ترابی از نهضت حسین(ع) به مثابه بزرگترین درس بصیرت افزایی نام برد و ابراز داشت: درس از قیام عاشورا، مبارزه و به ذلت کشیدن دشمنی که در اوج اقتدار است را به ملت های آزاده مسلمان آموزش می دهد.

وی افزود: شناخت نقشه های شوم آمریکا از بصیرت است چرا که تصور آمریکا پس از برجام این بود که دیگر ایران انقلابی وجود نخواهد داشت.

بازدید از خانواده های شهدای ناجا، حضور بر گلزار شهدای شاهرود و شهدای گمنام این شهرستان و بازدید از نمایشگاه مهدویت از جمله برنامه های جانبی همایش بصیرت با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان در شاهرود بود.