۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه: ساخت مسکن ملی بی‌وقفه ادامه دارد

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه: ساخت مسکن ملی بی‌وقفه ادامه دارد

کرمانشاه- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شرایط جنگی، خواستار مشارکت مردم در تکمیل آورده مالی شد.

رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بی‌وقفه و قابل توجه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه، اظهار کرد: برخلاف تصورات موجود در شرایط جنگی، هیچ وقفه‌ای در روند ساخت پروژه‌های مسکن ملی استان پیش نیامده است.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد این پروژه‌ها افزود: اینکه بانک‌های عامل و عزیزان در شهرداری با تمام توان برای صدور پروانه‌ها پای کار هستند، شایسته تقدیر است؛ چرا که این پروانه‌ها صادر شده و در بانک تبدیل به منابع مالی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به چالش‌های موجود تصریح کرد: با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در شرایط جنگی، تأمین مصالح از جمله میلگرد سخت خواهد بود؛ لذا این مهم همیاری و پشتیبانی بیشتر مردم را در تأمین مالی و واریز سهم آورده خود می‌طلبد. به عبارتی، همت و کار از سوی ما و پشتیبانی مالی از سوی مردم باید انجام گیرد.

الماسی در تشریح آمار پروژه‌های مسکن استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان داریم که بخشی از آن‌ها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین هفت هزار واحد دیگر نیز مرحله آماده‌سازی را پشت سر گذاشته و در مرحله اخذ پروانه است که با تأمین مالی به‌موقع، عملیات ساخت آن‌ها به سرعت آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از همراهی سیستم بانکی گفت: از تمامی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های ملی و مسکن که نهایت همکاری را در تأمین منابع مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

