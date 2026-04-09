رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بی‌وقفه و قابل توجه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه، اظهار کرد: برخلاف تصورات موجود در شرایط جنگی، هیچ وقفه‌ای در روند ساخت پروژه‌های مسکن ملی استان پیش نیامده است.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد این پروژه‌ها افزود: اینکه بانک‌های عامل و عزیزان در شهرداری با تمام توان برای صدور پروانه‌ها پای کار هستند، شایسته تقدیر است؛ چرا که این پروانه‌ها صادر شده و در بانک تبدیل به منابع مالی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به چالش‌های موجود تصریح کرد: با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در شرایط جنگی، تأمین مصالح از جمله میلگرد سخت خواهد بود؛ لذا این مهم همیاری و پشتیبانی بیشتر مردم را در تأمین مالی و واریز سهم آورده خود می‌طلبد. به عبارتی، همت و کار از سوی ما و پشتیبانی مالی از سوی مردم باید انجام گیرد.

الماسی در تشریح آمار پروژه‌های مسکن استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان داریم که بخشی از آن‌ها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین هفت هزار واحد دیگر نیز مرحله آماده‌سازی را پشت سر گذاشته و در مرحله اخذ پروانه است که با تأمین مالی به‌موقع، عملیات ساخت آن‌ها به سرعت آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از همراهی سیستم بانکی گفت: از تمامی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های ملی و مسکن که نهایت همکاری را در تأمین منابع مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.