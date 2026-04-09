اختلال ارتباطی در غرب مازندران موقتی است

اسماعیل اعزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بروز نقص‌های فنی در شبکه توزیع برق در مناطق غربی مازندران، تعدادی از سایت‌های مخابراتی با خاموشی مواجه شده‌اند که این موضوع موجب اختلال در ارائه خدمات ارتباطی در برخی نقاط شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت این شرایط افزود: هم‌اکنون با همکاری شرکت توزیع برق غرب مازندران، اداره‌کل تنظیم مقررات منطقه شمال، شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات منطقه مازندران و اپراتورهای تلفن همراه، فرآیند پایداری شبکه در حال پیگیری است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران ادامه داد: در حال حاضر، برای جلوگیری از قطع کامل ارتباطات در نقاط حساس، از ظرفیت باتری‌های پشتیبان و دیزل‌ژنراتورها استفاده شده و تلاش شده است خدمات تا حد امکان برقرار بماند.

اعزی تأکید کرد: به‌محض اتصال مجدد برق، سایت‌های مخابراتی نیز فوراً وارد مدار شده و شرایط ارتباطی به حالت پایدار بازخواهد گشت.

وی همچنین از حضور میدانی تیم‌های فنی و پشتیبانی در مناطق غرب استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها با آمادگی کامل در حال رفع مشکلات هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اختلالات برطرف شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در پایان از همراهی و صبوری مردم قدردانی کرد.