۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

آغاز عملیات بازسازی پل ریلی تخریب شده در تجاوز اخیر در قم

آغاز عملیات بازسازی پل ریلی تخریب شده در تجاوز اخیر در قم

قم - مدیرکل راه‌آهن قم گفت: بازسازی جهادی پل ریلی باغیک–سواریان در این استان پس از تخریب بر اثر حملات تجاوزکارانه اخیر دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ارجونی گفت: عملیات بازسازی پل ریلی واقع در کیلومتر ۲۲۲ محور جنوب که بر اثر حملات جنگنده های دشمن صهیونیستی و آمریکایی مورد اصابت و تخریب واقع شد، با بسیج نیروهای فنی و عمرانی و به‌صورت جهادی آغاز شده‌است.

وی اظهار داشت: این پل ۵۰ متری دارای هفت دهانه بوده که سه دهانه آن در پی حملات هوایی جنگنده های رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا دچار تخریب کامل شده است.

وی گفت: تیم‌های تخصصی راه‌آهن بلافاصله پس از ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی محدوده، اجرای مراحل آواربرداری، جانمایی تجهیزات سنگین، و آماده‌سازی بستر برای نصب سازه‌های موقت و دائمی را شروع کرده‌اند.

ارجونی افزود: هدف مجموعه آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تردد ایمن قطارها در این محور برقرار شود.

