به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از آزادراه خرمآباد-پل زال که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مسئولان ذیربط، به تشریح آخرین وضعیت این پروژه مهم و زیرساختی پرداخت.
بمباران آزادراه خرمآباد-پل زال
شاهرخی با اشاره به حمله دشمن به زیرساختهای استان، گفت: این قسمت حدود ساعت دوازده و نیم یا یک شب بمباران شد و از همان لحظه هم به مهندس بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کردیم و دستورات لازم را ابلاغ کردند.
وی بیان کرد: این حمله نشاندهنده هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی استان توسط دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی است.
حضور شخصی معاون وزیر راه در محل بمباران
استاندار لرستان با بیان اینکه مهندس بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، اکنون نیز شخصاً در محل حضور پیدا کردهاند، گفت: این حضور میدانی نشاندهنده عزم جدی مسئولان کشوری برای پیگیری و رفع سریع مشکلات زیرساختی استان است.
کار زیرساختها با قدرت در حال پیگیری است
شاهرخی با تأکید بر اینکه کار زیرساختها و ضرورتهای لازم با قدرت در حال پیگیری است، گفت: به مردم اعلام میکنیم که هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
وی ادامه داد: رفع مشکل آزادراه خرمآباد-پل زال یک نمونه از کارهایی است که با تلاش شبانهروزی مسئولان ذیربط، مشکلات آن برطرف میشود.
آمادگی کامل برای ارائه همه نوع خدمات
استاندار لرستان افزود: در آمادگی لازم برای ارائه همه نوع خدمات هستیم. مسئولان در بخشهای مختلف پای کار مردم هستند و در پاسخ به خصم زبونی که مردم و زیرساختها را هدف قرار میدهد، با قدرت تلاش میکنیم.
شاهرخی در پایان از تلاشهای مهندس بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی؛ دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور؛ سرمایهگذار پروژه؛ معاون عمرانی استاندار؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و سایر مسئولان ذیربط قدردانی کرد.
استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت هماهنگی و همدلی میان دستگاههای اجرایی، گفت: حضور هماهنگ مسئولان کشوری و استانی در محل پروژههای آسیبدیده، نشاندهنده عزم ملی برای بازسازی و تداوم خدمترسانی به مردم است.
لرستان؛ پایدار و مقاوم در برابر حملات دشمن
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مسئولان در بخشهای مختلف پای کار مردم هستند، گفت: با قدرت تلاش میکنیم تا تمامی خسارتهای واردشده به زیرساختهای استان را جبران کنیم. مردم لرستان میتوانند با اطمینان خاطر بدانند که کار در بخشهای مختلف با قدرت ادامه دارد و هیچ گونه خللی در ارائه خدمات به وجود نخواهد آمد.
