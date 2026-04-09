۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

دیدار نمایندگان آیت الله مکارم با خانواده شهیدان لاریجانی و موسوی

دیدار نمایندگان آیت الله مکارم با خانواده شهیدان لاریجانی و موسوی

قم- همزمان با چهلمین روز عروج شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی(ره)، فرزندان آیت الله العظمی مکارم شیرازی با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین روز عروج فرمانده دلیر و شجاع سپاه اسلام، شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی(ره)، سیدالشهدای ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان فرزندان آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید شعیه به نمایندگی از معظم له با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کردند.

روزگذشته نیز نمایندگان آیت الله العظمی مکارم شیرازی با حضور در بیت شهید لاریجانی شهادت این مسئول خدوم نظام اسلامی و فرزندش را تسلیت گفتند.

