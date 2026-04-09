دیدار نمایندگان آیت الله مکارم با خانواده شهیدان لاریجانی و موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین روز عروج فرمانده دلیر و شجاع سپاه اسلام، شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی(ره)، سیدالشهدای ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان فرزندان آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید شعیه به نمایندگی از معظم له با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کردند.



روزگذشته نیز نمایندگان آیت الله العظمی مکارم شیرازی با حضور در بیت شهید لاریجانی شهادت این مسئول خدوم نظام اسلامی و فرزندش را تسلیت گفتند.